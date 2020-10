Nutella: special edition ‘Ti amo Italia’ e cosa c’è di vero sulla variante fondente

Ferrero ha lanciato l’edizione speciale “Ti amo Italia” grazie alla quale verrà venduta una serie limitata di 30 vasetti di Nutella che celebrano il nostro paese. Inoltre in questi giorni non si fa altro che parlare del lancio della Nutella fondente. Ma cosa c’è di vero su questa nuova variante di crema al gianduia con cacao e nocciole?

Ti amo Italia: edizione speciale Nutella

La Special Edition di Nutella “Ti amo Italia” è una serie limitata di 30 vasetti che celebrano il bel paese toccando tutte le regioni: si va, infatti, dalle montagne alle isole per passare ai paesini più colorati. L’edizione speciale è nata in collaborazione con Enit che è l’Agenzia Nazionale del Turismo per promuovere e valorizzare la nostra penisola.

Con la Special Edition di Nutella non si potranno solo ammirare le foto splendide sul barattolo in quanto aprendo il vasetto si potrà anche visitare in forma virtuale la località: basterà soltanto inquadrare il QR Code posto sul vasetto. In più sarà anche attivato un quiz diviso in 4 categorie: territorio, storia, ricette e curiosità per mettere alla prova le proprie conoscenze sull’Italia. Il prezzo dei vasetti sarà di 5,69 euro per una confezione da 725gr e 5,99 euro per una confezione da 900 grammi.

Ecco i luoghi rappresentati sui vasetti:

Abruzzo : Gran Sasso

: Gran Sasso Basilicata : Matera;

: Matera; Calabria : Arco Magno di San Nicola Arcella;

: Arco Magno di San Nicola Arcella; Campania : Faraglioni di Capri;

: Faraglioni di Capri; Emilia Romagna : Portici di Bologna;

: Portici di Bologna; Friuli Venezia Giulia : Vigneto di Savorgnano e Lago di Fusine;

: Vigneto di Savorgnano e Lago di Fusine; Lazio : Civita di Bagnoregio, Monte Circeo, Via Appia Antica;

: Civita di Bagnoregio, Monte Circeo, Via Appia Antica; Liguria : Cinque Terre;

: Cinque Terre; Lombardia : Lago di Como;

: Lago di Como; Marche : Colli di San Severino;

: Colli di San Severino; Molise : Cascate di Santa Maria del Molise;

: Cascate di Santa Maria del Molise; Piemonte : Langhe, Monte Rosa, Lago Maggiore;

: Langhe, Monte Rosa, Lago Maggiore; Puglia : Alberobello e Roca Vecchia;

: Alberobello e Roca Vecchia; Sardegna : Arcipelago della Maddalena e Su Nuraxi di Barumini;

: Arcipelago della Maddalena e Su Nuraxi di Barumini; Sicilia : Scala dei Turchi, Stromboli;

: Scala dei Turchi, Stromboli; Toscana : Val d’Orcia;

: Val d’Orcia; Trentino Alto Adige : Parco Adamello Brenta, Lago di Braies;

: Parco Adamello Brenta, Lago di Braies; Umbria : Piani di Castelluccio;

: Piani di Castelluccio; Valle d’Aosta : Gran Paradiso e

: Gran Paradiso e Veneto: Venezia e Burano.

Nutella fondente: la fake del momento

In questi giorni sui social e non solo è girata la notizia che starebbe per arrivare una variante della Nutella di gusto fondente. Trattasi di una bufala che anche il team di Bufale.net ha prontamente smentito. Secondo le voci che si susseguivano, esso sarebbe stato un nuovo prodotto della Ferrero e c’era anche una foto correlata alla notizia. La foto è però reale in quanto se si va sul sito della Tesco si trova davvero in vendita questa particolare Nutella con l’aggiunta di più cacao. È però disponibile solo in Lussemburgo e nel Regno Unito e non si tratta di Nutella fondente. La diversità dalla crema che noi tutti conosciamo è che ha solo più cacao rispetto a quella che compriamo in Italia.

Una notizia vera degli ultimi giorni è invece che Oreo ha lanciato i nuovi biscotti Rainbow per sostenere la comunità LGBTQ.

