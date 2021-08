Nuovo lockdown in Italia a causa della variante Delta? Cosa si rischia in autunno con 3,5 milioni di over 50 senza vaccino

Italia a rischio lockdown se il numero di vaccinati non salirà e se di conseguenza cresceranno i contagiati? Il rischio c’è secondo Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che ha posto l’attenzione sui 3,5 milioni di over 50 non vaccinati.

Rischio lockdown con 3,5 milioni di over 50 non vaccinati secondo Gimbe

La campagna vaccinale rischia una stagnazione a fine estate. Entro metà settembre si dovrebbe arrivare all’80% della popolazione over 12 vaccinata ma il Governo vorrebbe arrivare al 90% nelle settimane successive. Il problema è che mancano all’appello ancora circa 13 milioni di italiani che non si sono prenotati tra cui 3,5 milioni di over 50, la fascia a rischio. A Cesano Campus Nino Cartabellotta ha sottolineato che:

“La stagione turistica estiva l’abbiamo salvata grazie alla campagna vaccinale. Quello che preoccupa di più ora è l’emergere di nuove varianti e anche il potenziale calo della copertura vaccinale. Altra preoccupazione è quella legata ai 3 milioni e mezzo di over 50 non ancora vaccinati. Questo si può tradurre in un numero più alto di ospedalizzazioni che può determinare nuove chiusure. Questo è un elemento che deve passare nella comunicazione pubblica, il ragionamento sull’obbligo vaccinale va in questa direzione”.

Cosa si rischia prossimamente e la paura di nuove varianti

Secondo Gimbe, ad oggi risultano vaccinate 37,5 milioni di persone pari al 68,3% mentre altre 4,8 milioni hanno ricevuto una dose. Lazio, Lombardia, Molise e Puglia sono le regioni con più vaccinati mentre la Sicilia, la provincia autonoma di Bolzano, la Calabria e la Valle D’Aosta quelle che mediamente ne hanno meno.

Avere una copertura maggiore significa rischiare di più in termini di aperture, la falla degli over 50 non vaccinati deve quindi essere coperta secondo Cartabellotta, soprattutto in vista dell’autunno e per non rischiare lockdown e nuove varianti più resistenti al vaccino.

Ovviamente, è difficile pensare a chiusure come quelle dello scorso anno piuttosto la mancata copertura da parte degli over 50 potrebbe portare ad un cambio colore per varie Regioni nelle prossime settimane. Dopo la Sicilia, dunque, dal 6 settembre altre regioni rischiano di cambiare fascia.

