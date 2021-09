Nuovo lockdown in autunno: solo con nuova variante più contagiosa

Nonostante il Green Pass sempre più esteso e la campagna vaccinale che corre e punta al 90% della popolazione vaccinata, il timore di nuovi lockdown a causa della variante Delta è ancora presente. Ma cosa gli esperti in merito?

Ci saranno nuovi lockdown durante l’autunno? Solo con una variante nuova

A fare chiarezza in merito a possibili restrizioni è stato Walter Ricciardi, consigliere scientifico del ministro della Salute Roberto Speranza, durante un intervento su “Restart 264”, su Cusano Italia Tv, dove ha escluso dei nuovi lockdown a meno che non arrivi una nuova variante ancora più contagiosa della variante Delta: “Nuovi lockdown? Al momento, con questa variante e con le attuali misure che abbiamo preso, mi sento di escludere un nuovo lockdown generalizzato. Ciò non toglie che in determinate circostanze, con determinati focolai, si possano prendere delle misure locali, non generalizzate“.

Ovviamente ci ha tenuto a precisare che qualora dovesse arrivare una nuova variante prendere delle misure sarà inevitabile. Ricciardi ha parlato anche dei no-vax irriducibili, circa 800mila, persone mentre tutti gli altri sono soggetti che hanno paura, esitanti anche a causa di tutta una serie di notizie false che circolano sul web. Secondo il consigliere del ministro della Salute: “Queste persone vanno convinte, o con l’informazione, oppure vanno spinte attraverso il green pass“.

Il Green Pass fondamentale per evitare chiusure

Di fatto, almeno per il momento, un nuovo lockdown è stato escluso a meno che non arrivi una nuova variante pericolosa in grado di sconvolgere il piano del Governo. Per il prossimo autunno-inverno, infatti, l’obiettivo è vaccinare più persone possibile e iniziare con la terza dose partendo da alcune categorie specifiche come sta già accadendo da ieri, con la partenza del terzo richiamo ai soggetti fragili.

L’estensione del Green Pass anche ai luoghi di lavoro, invece, servirà proprio per evitare chiusure e restrizioni, anche per tutte quelle attività come bar, ristoranti, palestre e piscine che hanno avuto la peggio durante i lockdown passati. Di recente, era stato il presidente del Friuli Venezia Giulia a parlare di ipotetiche zone per i non vaccinati, proprio per non rischiare che le restrizioni andassero a colpire anche i vaccinati. Al momento, però, sia le chiusure che lockdown generalizzati sono del tutto scongiurati.

