Scoperto un nuovo gruppo sanguigno mai visto chiamato ER: quali malattie provoca?

A, B, 0 e AB. Non sono solo lettere dell’alfabeto o numeri, ma le sigle dei gruppi sanguigni. Quelli noti e conosciuti. Ora, però, ne è stato scoperto anche un altro: Er. A chi non è mai capitato di chiedere ad amico o al proprio partner a quale gruppo sanguigno appartiene? Spesso lo si chiede per curiosità, come se fosse qualcosa che ci contraddistingue. C’è anche chi non lo sa e lo scopre per caso. Anche se ormai è raro non saperlo. Ognuno di noi ha un gruppo sanguigno diverso, sapere a quale si appartiene, in realtà, è fondamentale in caso di trasfusioni e non solo.

Le varie ricerche hanno poi dimostrato che ad ogni gruppo può essere o meno associato il rischio di alcune malattie. La notizia è di quelle che fa scalpore. La scoperta di un nuovo gruppo sanguigno chiamato ‘Er’ arriva da uno studio del National Health Service Blood and Transplant (Nhsbt) inglese pubblicato sulla rivista ‘Blood‘.

I gruppi sanguigni noti sono quelli già citati ma ne esistono vari sistemi per raggruppare i globuli rossi basandosi sulle differenze di proteine o zuccheri. In totale esistono 43 sistemi diversi. La scoperta del nuovo gruppo sanguigno risale a vario tempo fa, circa 40 anni, ma ultimamente sono stati trovati due nuovi antigeni legati ad una malattia emolitica del feto e del nascituro. In questo modo i medici possono individuare prima del tempo i rischi per le donne in gravidanza.

Ad esempio, una potenziale incompatibilità tra la madre in gravidanza e il bambino. Lo studio era iniziato dopo che due neonati inglesi erano morti e nel caso specifico, si è trattato di un sottogruppo di Er.

Utile sopratutto durante la gravidanza

La ricerca si basa sull’analisi di 13 pazienti con antigeni sospetti: da qui la scoperta delle variazioni: le conosciute Era, Erb ed Er3 e le nuove Er4 ed Er5.

Lo studio è arrivato alla conclusione che il gruppo sanguigno può portare le cellule immunitarie ad attaccare le cellule non corrispondenti, ciò succede quando i gruppi non sono compatibili. Per i medici potrebbe essere molto utile nel momento in cui hanno difficoltà a fare una diagnosi e a prevenire tragedie come quella dei neonati morti. In casi molto rari, infatti, durante la gravidanza, accade che i tessuti del feto non risultano riconosciuti e quindi poi sono aggrediti. Gli anticorpi generati, che passano tramite la placenta, causano la grave malattia emolitica nel bambino.

La scoperta, quindi, è di quelle storiche per la medicina e la scienza. Soprattutto da quando molte ricerche hanno appurato che ad ogni gruppo sanguigno possono essere associate determinate malattie.