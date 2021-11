Nuovo decreto Super Green Pass in zona bianca: cosa non possono fare dal 6 dicembre al 15 gennaio i no-vax

Dal 6 dicembre con il nuovo Super Green Pass i no vax non potranno più accedere a numerosi luoghi fino al 15 gennaio. L’intenzione del Governo è quella di evitare chiusure generalizzate e premiare chi si è immunizzato. Ma che cosa cambia in sostanza per chi non è vaccinato durante le feste?

Cosa non potranno più fare i non vaccinati con il Super Green Pass

Con il Green Pass base ossia il pass verde rilasciato solo a chi ha fatto il tampone, non sarà più possibile entrare nei bar, pub, pasticcerie, ristoranti, locali, discoteche, cinema, teatri, musei, mostre, cerimonie al chiuso, eventi, sardi e palazzetti.

Sarà invece possibile andare ancora al lavoro, salire sui mezzi pubblici locali come bus, tram, metro ma anche aerei e treni a lunga e corta percorrenza, così come alloggiare negli hotel e negli spogliatoi per l’attività sportiva.

Con il nuovo Super Green Pass in vigore dal 6 dicembre, i gestori dei locali e ristoranti, saranno tenuti a controllare la validità del pass con la App Verifica che riconoscerà il green pass rafforzato da quello base. Senza il Green Pass rafforzato non sarà possibile cenare o pranzare al ristorante ne consumare al tavolo di bar e pasticcerie ma si potrà continuare ad entrare per una consumazione veloce al bancone o per acquistare cibo da asporto.

Regole già in zona bianca

Le nuove regole saranno già valide in zona bianca. Di fatto le restrizioni riguardano solo i non vaccinati in zona bianca, gialla e arancione mentre nel caso della zona rossa saranno valide per tutti. Dal 29 novembre, Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia passeranno quasi sicuramente in zona gialla ma per i vaccinati, a parte l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto non cambierà nulla.

Dal 6 o 13 dicembre, invece, rischiano il passaggio in zona gialla anche Marche, Liguria, Lazio, Calabria e Toscana.

