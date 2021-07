Nuovo decreto dal 26 luglio: come cambiano i parametri per la zona gialla e la zona bianca

Entro giovedì si attende il nuovo decreto che, oltre all’uso del Green Pass esteso dopo due dosi di vaccino, determinerà i nuovi parametri per la zona gialla. Ad oggi, infatti, si va in zona gialla con 50 contagi ogni 100mila abitanti e proprio per questo a causa della variante Delta che corre, molte Regioni rischiano il passaggio già dal 26 luglio.

Nuovo decreto in arrivo e parametri per la zona gialla

L’obiettivo del Governo è tenere l’Italia in zona bianca almeno fino a Ferragosto per non rovinare la stagione turistica e per questo l’intenzione è quella di modificare i parametri. In tal senso, per il passaggio dalla zona bianca alla zona gialla, si andrà con oltre il 5% dei posti letto in terapia intensiva occupati e con i reparti ordinari oltre il 10%. A pesare sarà di più il tasso di ospedalizzazione piuttosto che i contagi. Ad oggi sono 27 milioni gli italiani che si sono vaccinati con anche con la seconda dose mentre 7 milioni devono fare il richiamo. Per l’immunità di gregge all’80% ormai secondo gli esperti bisognerà attendere almeno la fine di ottobre.

Stato di emergenza, proroga almeno fino al 31 ottobre

Con i parametri attuali regioni come Sardegna e Sicilia rischiano seriamente la zona gialla, mentre con le soglie del 5% per le terapie intensive e del 10% per i ricoveri, le Regioni avranno più opportunità di rimanere in zona bianca ancora per qualche settimana. Ad oggi, infatti, tutte le Regioni si trovano ampiamente sotto questo parametro e se la situazione epidemiologica si manterrà stabile questo significa conservare i benefici della zona bianca.

Nel nuovo decreto, oltre alle regole con i nuovi parametri, ci saranno anche quelle relative al Green Pass esteso: ormai sembra certo che servirà il Certificato Verde anche per andare al cinema, teatri, concerti, piscine e palestre nonché per salire su treni, aerei e navi.

Si valuta se concedere il pass dopo la prima dose solo andare nei ristoranti al chiuso. Il nuovo decreto dovrebbe prendere vita da giovedì o in ogni caso sarà valido da lunedì 26 luglio.

