Nuovo Codice della strada: di quanto aumentano le multe e mini sospensione della patente

Nel nuovo codice della Strada 2023 su cui il ministro Matteo Salvini sta spingendo molto, si parla non solo di nuove regole per monopattini e bici, autovelox uniformati a livello nazionale e nuove regole per neopatentati, ma anche dell’inasprimento delle multe per chi guida sotto effetto di alcol o droghe. Abbiamo già visto che il disegno di legge dovrebbe contenere nuove regole e multe più salate per le soste selvagge o chi supera i limiti di velocità. Ma come funziona la mini sospensione della patente e quando scatta? Vediamolo.

I cambiamenti previsti e i nuovi importi aumentati nel Nuovo Codice della strada

Con il nuovo codice della strada, aumentano di un terzo le multe per chi si mette al volante, dopo aver assunto alcool.

Come scrive Quotidiano Nazionale, che riporta le parole di Luigi Altamura, comandante della polizia locale di Verona, esperto di sicurezza stradale di Asaps, nella bozza del Ddl, che dovrebbe riformare il codice nel giro di qualche mese, si legge che le sanzioni saranno aumentate di un terzo.

Quindi, si passa da 543 a 2.170 euro nel caso in cui si riscontri un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8. Si passa poi da 800 a 3. 200 euro, nel caso in cui il tasso alcolemico sia tra 0,8 a 1,5.

E infine la multa aumenta da 1500 a 6mila euro nel caso in cui il tasso alcolemico sia superiore a 1,5. Si parla anche di sanzioni raddoppiate nel caso in cui sia stato alterato o manomesso il noto alcolock. Ossia il sistema che sarà introdotto nell’auto dei recidivi che più volte hanno guidato ubriachi o sotto effetto di sostanze. Novità molto importanti per quanto riguarda la mini sospensione della patente ovvero la sospensione breve a seconda del punteggio.

Mini sospensione della patente

Tra le violazioni, infatti, sono state inserite l’uso del cellulare, la cintura di sicurezza non allacciata, la mancata distanza di sicurezza ma anche la mancata precedenza. Come ha precisato Altamura, chi ha una patente da 20 punti almeno, non avrà subito la mini sospensione, proprio perché chi ha tutti i punti è visto come un bravo automobilista. Chi ha meno di 10 punti, invece, rischia la sospensione di 14 giorni ma visto che il 98% degli italiani ha 20 punti sulla patente, in pochi avranno la mini sospensione. In caso di incidente stradale, invece, scatta la sospensione di un mese:

“questo provvedimento non sarà preso dal prefetto ma sarà adottato direttamente dall’organo di polizia stradale”.

Nuovo Codice della strada: di quanto aumentano le multe e mini sospensione della patente

La stretta sulle multe, quindi, è in arrivo. E non sarà l’unica. Infatti anche per i neopatentati è prevista una stretta non indifferente. Chi ha la patente da meno di tre anni, non potrà guidare auto di grossa cilindrata, per i possessori di monopattini si prevede l’obbligo di casco, frecce, assicurazione e targa. In più Salvini, ha parlato più volte della possibilità di aumentare il limite di velocità in autostrada a 150 km orari, ma solo in alcune tratte dove è possibile farlo. L’inasprimento delle multe, invece, ha lo scopo di puntare maggiormente alla sicurezza stradale e riformare un codice della strada considerato in parte superato.

