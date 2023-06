Nuovo codice della strada: alcol lock ed ergastolo patente: tutte le novità sulla stretta

Il Codice della Strada è destinato a cambiare molto presto e si prevede una vera e propria rivoluzione. Lo ha anticipato Matteo Salvini rispondendo al question Time alla Camera. Sono diverse le novità che potrebbero essere reintrodotte nel nuovo Codice della Strada. L’obiettivo è evitare le stragi e punire più severamente chi causa incidenti. Si va dall’ergastolo della patente per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe, ma anche l’alcol lock che impedisce di mettere in moto la macchina nel caso in cui si sia bevuto troppo. Arriva anche una stretta per l’obbligo di casco, assicurazione e targa per monopattini e biciclette, ma vediamo nel dettaglio come potrebbe cambiare il codice della strada, cambiamento che oltretutto potrebbe arrivare nelle prossime settimane.

Ergastolo della patente e sistema di alcol lock, ecco cosa sono e per chi sono previste

Salvini ha anticipato che nel 2022 ci sono stati 3.120 morti in incidenti stradali, ecco perché lo scopo del Governo è quello di varare una modifica al codice della strada.

Uno dei punti cardine della r iforma è l’ergastolo della patente , ma allo studio ci sono delle misure che prevedono la sospensione della patente di guida per chi viola sistematicamente il codice della strada. Tra questi, ad esempio, l’avvio del sistema di alcol lock, per coloro che sono stati condannati per aver guidato sotto effetto di alcol. Questo dispositivo è già in uso in altri paesi e non consente di avviare l’auto se il tasso alcolemico del guidatore è superiore a 0.

C’è poi il capitolo ergastolo della patente, ossia il ritiro della patente a vita per chi guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di droghe e causa incidenti.

Novità anche per gli autovelox

Nel nuovo codice della strada, un punto è dedicato anche ai monopattini e alle bici. Negli ultimi anni, infatti, sono aumentati questi mezzi di trasporto usati da sempre più persone non senza incidenti. Per questo il governo pensa all’introduzione di casco, assicurazione, targa e frecce per chi usa questi mezzi.

Per quanto riguarda gli autovelox, invece, si pensa a un sistema unico valido in tutta Italia per ovviare al problema di quei dispositivi non omologati. Secondo Salvini gli autovelox devono servire a salvare vite e non a fare cassa. Ecco perché è importante piazzarli nei punti sensibili, come davanti a scuole, ospedali o tratti pericolosi.

Nel nuovo codice della strada si prevedono anche delle sanzioni pesanti per la per la sosta selvaggia e per la guida contromano. Infine come ha anticipato Salvini:

“Ci sarà un disegno di legge atteso entro fine mese alle camere una parte dedicata a promuovere attività formative in materia di circolazione stradale, attribuendo crediti al rilascio della patente attraverso corsi di educazione stradale nelle scuole dell’obbligo”

Nuovo codice della strada: alcol lock ed ergastolo patente: tutte le novità sulla stretta

Con la riforma del codice della Strada tutto potrebbe davvero cambiare. Il governo ha intenzione di inasprire sia le sanzioni per alcune infrazioni come le soste selvagge che regolamentare la circolazione di biciclette e monopattini.

Riassumendo