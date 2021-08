Nuove mappe europee del contagio da covid-19: 7 regioni italiane in zona rossa

Sono state pubblicate le nuove mappe europee dell’Ecdc, il Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie, che vede una situazione in peggioramento rispetto alla settimana scorsa a livello europeo a causa dei contagi del Covid-19, in particolare per la variante Delta.

Le 7 Regioni italiane in zona rossa secondo le mappe europee

Ogni 14 giorni le mappe vengono aggiornate e guardano all’incidenza ogni 100mila abitanti combinata con il tasso di positivi sui test effettuati. Si nota il peggioramento generale anche in Italia. Infatti, sono diventate 7 le Regioni italiane a finire nella zona rossa: oltre a Toscana, Marche, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, anche la Campania è finita nella zona rossa europea mentre tutto il resto del paese è giallo tranne il Molise che resta l’unica zona verde. In Italia, dunque, una regione in più è finita nella zona rischiosa della Ue.

Come va nel resto d’Europa per il covid-19

Nel resto d’Europa, la situazione rimane abbastanza delicata, anche se rispetto al precedente monitoraggio, le zone rosse scure sono calate. Attualmente, tutta la Spagna e il Portogallo sono in zona rossa ma sono sparite le aree rosso scuro. La Francia è tutta rossa con la parte sud del paese in zona rosso scuro così come l’Irlanda del Nord. In zona rossa anche la Svezia, parte della Germania, Islanda, Irlanda, parte della Danimarca, del Belgio e della Grecia. In zona gialla ci sono Austria, Finlandia, buona parte della Norvegia, il resto della Germania, parte di Olanda e Lussemburgo, Croazia e Slovenia mentre l’est Europa è verde: Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Romania, quindi meno di 50 su 100mila abitanti con un tasso di positività minore al 4%.

A livello europeo, quindi, la situazione è ancora critica seppur sembrano diminuite le aree rosso scuro rispetto al precedente monitoraggio. Nella giornata di oggi, intanto, dovrebbe arrivare anche il report dell’ISS, che confermerà il passaggio della Sicilia in zona gialla da lunedì 30 agosto. Dovrebbero invece salvarsi la Sardegna e la Calabria, che pure presentano dei dati preoccupanti. Le altre Regioni non rischiano invece il passaggio in zona gialla almeno fino al 6 settembre.

Vedi anche: Zona gialla in Italia: ecco quali sono le 10 province più colpite e con più contagi