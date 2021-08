Nuove mappe europee del contagio: 6 regioni italiane in zona rossa, ecco quali sono

Oggi arriverà il nuovo report dell’ISS che deciderà se da lunedì 23 agosto la Sicilia passerà o no in zona gialla. Nelle ultime ore, infatti, la situazione nei reparti ha registrato un leggero calo e la regione potrebbe salvarsi in extremis e rimanere bianca anche la prossima settimana. Nelle mappe europee, invece, ben 6 sono in zona rossa.

Le Regioni italiane in zona rossa secondo le mappe europee del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie

Per quanto riguarda le mappe europee del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), invece, la situazione in Italia sembra peggiorare: le regioni in zona rossa sono 6, tutte le altre sono posizionate nella zona gialla tranne il Molise. A causa della variante Delta, infatti, la situazione dei paesi europei va peggiorando e aumentano quasi ovunque le zone rosse.

Partendo dall’Italia, come anticipato, sono rosse Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Marche, Toscana e Provincia Autonoma di Bolzano. Tutto il resto del paese è in zona gialla tranne il Molise, che secondo le mappe europee è ancora verde.

La situazione in Europa

Non va meglio nel resto d’Europa, dove Spagna, Portogallo e Francia sono tutte in zona rossa con alcune aree rosso scuro, così come Irlanda, Grecia, parte della Danimarca e alcune zone dei paesi Scandinavi e Belgio e Olanda. Restano in gran parte gialla la Germania e l’Austria, mentre i paesi dell’Est sono in gran parte verdi. La situazione europea, quindi, non sta affatto migliorando e anche in Italia aumentano le regioni classificate in rosso.

Ricordiamo che le mappe europee non hanno valore nel determinare le restrizioni nazionali, ma sono un’indicazione per i viaggiatori europei che possono così rendersi conto dove i contagi e la situazione epidemiologica stanno o meno peggiorando.

In merito al report italiano, oggi l’ISS comunicherà i dati settimanali e sapremo se la Sicilia finirà o meno in zona gialla come si vocifera da giorno. Per tutte le altre regioni non ci saranno cambiamenti e resteranno tutte in zona bianca anche la prossima settimana.

