Nuove banconote euro in arrivo: la Banca Centrale Europea lancia un sondaggio per scegliere i nuovi volti

Dopo vent’anni, arriveranno le nuove banconote euro. Christine Lagarde, la presidente della Bce, ha spiegato che è infatti giunto il momento di rinnovarle. In questo modo i cittadini europei di qualsiasi età e provenienza potranno riconoscerle. Il bello è che saranno proprio questi ultimi a dover esprimere la propria opinione sul nuovo tema che dovrà essere adottato. Ciò mediante un sondaggio che terminerà oggi.

Queste nuove banconote, poi, saranno poi messe in circolazione a partire dal 2026. Inoltre, come ha comunicato Fabio Panetta membro del comitato esecutivo dell’istituto, dovranno essere molto tecnologiche in modo tale che non vengano falsificate.

Come si partecipa al sondaggio

Per rispondere al sondaggio sul futuro delle nuove banconote euro, ci si dovrà connettere alla pagina ufficiale della Banca Centrale Europea. Il sistema chiederà, prima di cominciare, di dimostrare di non essere un robot facendo risolvere un piccolo quesito matematico. Si potrà anche impostare la lingua preferita.

Eseguita tale operazione si aprirà una pagina nella quale viene comunicato che l’indagine è del tutto anonima e che non prevede la raccolta di dati identificativi o identificabili. Le risposte, infatti, si legge, saranno rese anonime in automatico e non potranno essere ricondotte ai partecipanti. Solo accettando, infine, si potrà poi rispondere alle diverse domande.

Si ricorda che nel 1996, l’Istituto Monetario Europeo scelse tra le varie proposte, che erano in tutto 44, quella di Robert Kalina. Quest’ultimo proposte di inserire ponti e architetture nelle banconote in modo tale da simboleggiare il potere unificante del percorso di Ue. Quasi dieci anni dopo, esattamente nel 2013, la prima modifica fu affidata a Reinhold Gerstetter che realizzò la nuova serie “Europa” facendo dei piccoli cambiamenti grafici inserendo l’icona della principessa Europa.

Con il sondaggio che termina oggi, si vuole dare un nuovo taglio grafico e concettuale alle banconote che tutti i cittadini Ue usano quotidianamente. Per scegliere il messaggio da inviare a tutti, la Bce si sta affidando quindi ai cittadini.

I sette temi sottoposti al sondaggio sono:

1. valori europei rispecchiati nella natura

2. Uccelli: libertà, resilienza, ispirazione

3. Mani: insieme costruiamo l’Europa

4. Cultura Europea

5. Fiumi: acque di vita per l’Europa

6. La nostra Europa, noi

7. Il futuro ti appartiene.

Con la prima potrebbe esserci la rappresentazione di professioni/edifici e attività umane insieme a immagini di paesaggi naturali europei. Ciascuna banconota, con il secondo tema, potrebbe richiamare il colore e l’immagine di uno specifico uccello dell’Unione mentre con il terzo si potrebbe usare l’immagine delle mani che hanno forgiato l’Italia.

Per quanto riguarda il tema “Cultura europea” le nuove banconote potrebbero raffigurare monumenti, opere d’arte-musicali o scientifiche insieme agli autori mentre con il tema “Fiumi” i corsi d’acqua europei che valicano le frontiere. Infine, con il tema “la nostra Europea” potrebbero essere rappresentate le individualità degli esseri umani insieme ai valori e, dulcis in fundo, con “il futuro ti appartiene”, una sagoma che rappresenta il singolo individuo insieme ai riferimenti grafici.

