Nuove assunzioni Ferrovie dello Stato: le offerte lavoro di Trenitalia a febbraio

Nuove offerte di lavoro con Trenitalia e Ferrovie dello Stato che fino a fine febbraio, hanno aperto delle nuove posizioni a cui è possibile candidarsi direttamente dal sito ufficiale.

Maxi assunzioni Ferrovie dello Stato in vista

FS ha lanciato una maxi campagna di reclutamento per l’assunzione di personale in RFI, oltre che un piano industriale che andrà avanti fino al 2023 e porterà a 15mila assunzioni. Ma quali sono le posizioni aperte adesso?

Offerte lavoro, le posizioni aperte adesso

Fino all’11 febbraio, è possibile candidarsi come Demand Manager a Roma, mentre il 13 febbraio scade la domanda per Progettista Impianti Meccanici a Roma.

La stessa data e la stessa sede di lavoro anche per i posti di lavoro come Progettisti cantierizzazione, Sistemisti Ferroviari, Progettista Ambientale Bonifiche e interferenze sottoservizi e Progettista Trazione Elettrica e Luce Forza Motrice.

Il 13 febbraio scade la domanda anche per Progettista Geologia a Verona e ancora Progettisti Segnalamento ERTMS, Progettista Trasporti e Progettista Supporto Progettazione, esperto manutenzione ferroviaria, Progettista Supporto Progettazione, esperto verifica progettazione e assistenza, Progettista Antincendio, Progettista Gallerie, Progettista Supporto Progettazione, Specialista Permessualistica ed Espropri, esperto manutenzione ferroviaria a Roma. Per tutti questi posti di lavoro la scadenza è fissata come detto al 13 febbraio.

Sempre il 13 febbraio è la data ultima per candidarsi come Assistente Lavori Realizzazione Opere Civili a Firenze, Napoli, Torino, Palermo, Bari, Genova. Fino al 16 febbraio si può inviare la domanda per Operatori Specializzati Manutenzione Rotabili in Veneto mentre l’offerta lavoro per Operatore Specializzato della Manutenzione Rotabili a Bolzano scade il 18 febbraio.

Trenitalia assume anche Operatore Specializzato Manutenzione Infrastruttura Lavori a Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona, la domanda scade il 20 febbraio.

Stessa data per Operatore Specializzato Manutenzione Infrastruttura Impianti Elettrici a Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona.Infine si cercano Operatori di Esercizio/Autisti di Linea in Umbria, fino al 21 febbraio.Tutti i dettagli sui requisiti richiesti e il tipo di contratto sono disponibili alla pagina Ferrovie dello Stato lavora con noi

