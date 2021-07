Nuova zona gialla e le 5 regioni che rischiano il passaggio ad agosto: cambio colore entro la fine dell’estate?

A causa della variante Delta continuano a salire i contagi in Italia e anche i ricoveri in terapia intensiva, anche se sono numeri molto lontani da quelli di alcuni mesi fa. La scorsa settimana, il Governo ha cambiato i parametri per passare alla zona gialla, arancione e rossa. Al momento, quasi tutte le Regioni possono stare al sicuro ma è anche vero che la zona gialla potrebbe essere ad un passo per alcune entro poche settimane.

Quali Regioni rischiano la zona gialla con i nuovi parametri?

L’obiettivo del Governo è quello di salvare la stagione estiva e per questo motivo i nuovi parametri che danno peso al tasso di ospedalizzazione e ricoveri in terapia intensiva, dovrebbero in un certo senso garantire la zona bianca anche per la prossima settimana. Ma quali sono le Regioni che rischiano di finire in zona gialla prima della fine dell’estate? Tra quelle a rischio figura la Sardegna, che secondo l’Agenzia per i servizi sanitari, è arrivata alla percentuale di occupazione del 5% contro l’1% della scorsa settimana. Anche la Sicilia, con il tasso del 4%, e il Lazio, sempre al 4% rischiano la zona gialla se i loro parametri continueranno a crescere anche nelle prossime settimane. Ricordiamo, infatti, che i nuovi paletti sono fissati al 10% per le terapie intensive e del 15% per i reparti ordinari.

I rischi per la fine dell’estate a causa della variante Delta

Oltre a Lazio, Sardegna e Sicilia, anche Toscana e Calabria, attualmente sono al 3% mentre Veneto, Lombardia e Campania al 2%. Tutte le altre presentano percentuali minori. Di fatto, dunque, nessuna rischia nell’immediato di passare in zona gialla ma se nelle prossime settimane la situazione dovesse peggiorare, non è affatto escluso che per queste regioni ci sarà un passaggio entro la fine di agosto.

In merito alla zona rossa, invece, il passaggio dalla zona gialla a quella rossa è prevista con un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100mila e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva superiore 30%. Entro venerdì arriverà anche il nuovo report dell’ISS con i dati settimanali riferiti alle regioni ma si può dire con certezza che anche dal 2 agosto, tutte saranno in zona bianca.

