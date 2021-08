Nuova ondata di caldo dal 21 agosto: torna Lucifero questo weekend, le regioni con le temperature più alte

Sembrano terminate le giornate di refrigerio che hanno caratterizzato questa settimana dopo Lucifero. E’ in arrivo una nuova ondata di calore per il weekend in arrivo, che interesserà molte Regioni italiane.

Ondata di caldo il 21-22 agosto, ecco dove

Caldo forte in arrivo e temperature nuovamente in aumento in Italia. Il ministero della Salute ha diramato un nuovo bollettino per la giornata di sabato 21 agosto che riguarderà alcune zone, dove le temperature dovrebbero arrivare anche a 38 gradi. A Cagliari scatterà l’allerta gialla ma anche nelle Regioni del Centro Nord sono previste temperature fino a 35 gradi. La nuova ondata di calore si abbatterà sull’Italia sabato 21 e domenica 22 agosto, che per molti italiani significa anche rientro a casa e viaggio in autostrada. Per questo si raccomanda agli automobilisti che si ritroveranno in viaggio di partire molto presto per evitare i picchi delle temperature.

Il termometro schizzerà verso l’alto in molte Regioni, a partire dalla Sardegna, soprattutto nella parte Sud, ma anche in Toscana, Emilia Romagna e basso Veneto. Non andrà comunque meglio nelle altre regioni, dove le temperature si alzeranno di nuovo fino a raggiungere anche 33-34 gradi. Caldo intenso anche in Sicilia e lungo le coste ioniche lucane e pugliesi. Le città più calde in assoluto saranno Cagliari, Firenze, Bologna, Ferrara e Rovigo.

Dalla prossima settimana tornano le piogge

Per la giornata di lunedì 23 agosto, il caldo dovrebbe essere ancora intenso ma già da martedì dovrebbero iniziare ad arrivare dei temporali che porteranno gradualmente ad un abbassamento della temperatura. Per la giornata di oggi, intanto, il tempo sarà instabile sull’Appennino tosco-emiliano, temporali pomeridiani diffusi sugli Appennini e zone vicine.

Tra sabato e domenica, dunque è attesa una nuova ondata di calore, che però dovrebbe durare meno rispetto a quella che ha caratterizzato la settimana di Ferragosto. Già da martedì 24 agosto, infatti, i primi temporali smorzeranno l’afa e le temperature si abbasseranno leggermente. Non è invece ancora dato sapere se ci saranno nuove ondate di calore per le settimane successive.

Vedi anche: Previsioni meteo per tutto il weekend di Ferragosto e record caldo per questa città italiana