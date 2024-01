In tempi di crisi ci si attacca un po’ a tutto, compreso l’oroscopo. E stavolta e quello cinese a svelare un’interessante curiosità, quella del numero fortunato. Il nuovo anno è appena cominciato e molti saranno curiosi di scoprire qual è questo personale numero portafortuna, il quale potrebbe essere (per chi ci crede) decisivo anche a livello economico, ossia per le proprie finanze.

Il 2024 all’insegna dell’8

Per l’anno del Drago c’è un numero fortunato che si distingue su tutti in questo 2024, ossia il numero 8.

In generale possiamo dire che tale numero occupa un ruolo importante nella cultura cinese, in quanto la sua pronuncia è simile alle parole “ricchezza” e “prosperità”. Inoltre, la forma stessa del numero è associata all’equilibrio e all’armonia, altre caratteristiche considerate particolarmente positive un po’ in tutte le culture. Secondo il Feng Shui, antica arte geomantica taoista, si ritiene che l’8 attiri energia positiva che favorisce le attività commerciali e quelle sentimentali. Insomma, Il numero 8 è quello considerato fortunato per eccellenza, ma per questo 2024 non è l’unico.infatti ci suggerisce anche sei numeri che potrebbero essere particolarmente fortunati per chi vuole cimentarsi in giochi di questo tipo, come le lotterie a premi.

Di quali numeri si tratta? Oltre all’8, i numeri che i creduloni potrebbero giocare per sperare di rinfoltire le proprie finanze sono il 3, il 6, il 14, il 21 e il 40. L’oroscopo cinese però va ancora oltre e ci dice che ognuno di noi ha il suo numero fortunato. Come trovarlo? Bisogna prendere in considerazione il proprio anno di nascita. Ad esempio, se siete nati nel 1982 bisogna fare la seguente operazione: 8+2 uguale 10 e 1+0 uguale 1. I maschi dovranno sottrarre quindi tale numero dalla cifra 10, quindi 10-1 uguale 9. Le donne invece devono aggiungere la cifra 5, quindi 5+1 uguale 6. Per i nati nell’82 quindi i numeri fortunati sono il 9 (per i maschi) e il 6 (per le donne).

Numero fortunato per l’oroscopo cinese

L’anno del Drago di legno è iniziato e finirà il 28 febbraio 2025. Per ogni segno zodiacale l’oroscopo cinese ha svelato un numero fortunato. Trattare di certi argomenti è sempre rischioso, poiché c’è chi ne fa una vera e propria ragione di vita, un po’ come per le profezie di Nostradamus. Noi la prendiamo come un gioco, o se preferite una semplice superstizione che ci offre indicazioni sulla cultura di un popolo. Ecco quindi i corrispettivi numerici propizi per ogni segno. Di fianco al segno troviamo, oltre al numero fortunato, il giorno fortunato e il numero sfortunato:

Topo (Rat) 3 Sabato 4

Bue (Ox) 10 Giovedì 7

Tigre 9 Martedì 1

Drago 7 Venerdì 2

Coniglio (Rabbit) 6 Mercoledì 8

Serpente 3 Lunedì 4

Cavallo 5 Domenica 8

Capra (Goat/Sheep) 8 Mercoledì 2

Scimmia (Monkey) 9 Venerdì 3

Gallo (Rooster) 5 Martedì 7

Cane (Dog) 2 Giovedì 9

Maiale (Pig) 3 Sabato 5

Insomma, quando si parla di oroscopi viari, che siano cinesi od occidentali, la burla è sempre dietro l’angolo ed è importante accostarsi a queste tradizioni con grande scetticismo, cercando di prenderle sempre come un gioco o come puro intrattenimento culturale. Ricordiamo ad esempio che la psicologia ha da tempo confutato la possibilità di dare un quadro psicologico reale in base ai segni zodiacali grazie all’effetto Forer. Si tratta di un esperimento nel quale l’omonimo professore offrì il quadro caratteriale ai suoi studenti i quali affermarono che aveva indovinato perfettamente il loro carattere. Solo dopo questa affermazione il professore rivelò che aveva scritto a tutti la stessa identica cosa.

I punti chiave…