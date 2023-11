È tempo di videogame, ma è soprattutto tempo di premiazioni. Arrivano le nomination The Game Awards 2023, un evento che avrà luogo negli States l’8 dicembre prossimo e premierà quelli che sono i migliori titoli videoludici dell’anno. Tante le categorie proposte anche per questa edizione, ma quali sono i giochi più attesi? Scopriamolo insieme.

La parola agli appassionati

Come sempre, anche quest’anno, la votazione sarà offerta proprio dai comuni utenti, i giocatori che si sono divertiti a giocare con i titoli resi disponibili quest’anno.

Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/Epic Games Publishing)

Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

Marvel’s Spider-Man 2 (Insomniac Games/SIE)

Resident Evil 4 (Capcom)

Super Mario Bros. Wonder (Nintendo EPD/Nintendo)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo EPD/Nintendo)

Tutto pronto dunque per il grande evento che si terrà l’8 dicembre dall’1:30 alle 5:00 (ora italiana). Per votare basta andare sul sito ufficiale e rilasciare la propria preferenza. Di recente, intanto, Geoff Keighley ha reso note le nomination. La categoria più importante, ovviamente, è quella relativa al gioco dell’anno. Ecco quali sono i titoli in nomination:

Quale tra questi giochi è il vostro preferito? Le nomination The Game Awards 2023 rappresentano anche un buon modo per conoscere quelli che sono i titoli più importanti del momento e quindi fiondarsi a capofitto sugli acquisti. Il Natale avanza ed è questo un ottimo modo per farsi un regalo oppure farlo a chi è appassionato di videogame. Da non farsi scappare anche le offerte del venerdì nero. Proprio di recente, a proposito di videogiochi, è arrivato il Black Friday di Sony. L’azienda nipponica ha infatti ha lanciato molti suoi titoli per PS4 e PS5 in super offerta ed è un’occasione da non perdere per tutti coloro che vogliono risparmiare approfittando dello sconto. Ecco un’altra categoria che sicuramente è molto attesa per la premiazione, quella del miglior adattamento:

Castlevania: Nocturne (Powerhouse Animation/Netflix)

Gran Turismo (PlayStation Productions/Sony Pictures)

The Last of Us (PlayStation Productions/HBO)

The Super Mario Bros. Movie (Illumination/Nintendo/Universal Pictures)

Twisted Metal (PlayStation Productions/Peacock)

Nomination The Game Awards 2023

Anche il mondo dei videogiochi ha ormai una narrazione serrata e originale.

Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/Epic Games Publishing)

Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (CD Projekt Red)

Final Fantasy XVI (Square Enix)

Marvel’s Spider-Man 2 (Insomniac Games/SIE)

Per questo motivo una delle categorie più importanti è quella della miglior narrativa. Ecco le nomination:

E che dire invece delle capacità registiche di queste opere? Ormai si può parlare di veri e propri registi al pari quasi dei film che vanno al cinema. Anche i videogame infatti offrono un’esperienza narrativa di alto livello e sono da considerarsi dei veri e propri film interattivi, almeno per quanto riguarda certi titoli. Ecco quindi le nomination The Game Awards relative al miglior game director:

Alan Wake 2 (Remedy Entertainment/Epic Games Publishing)

Baldur’s Gate 3 (Larian Studios)

Marvel’s Spider-Man 2 (Insomniac Games/SIE)

Super Mario Bros. Wonder (Nintendo EPD/Nintendo)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Nintendo EPD/Nintendo)

Da questi elenchi possiamo vedere che il secondo capitolo di Alan Wake sta facendo incetta di nomination. Si tratta infatti di uno dei titoli che più di tutti potrebbe fare colpo in questa edizione. Ma quali sono i titoli più attesi in generale, ossia quelli di prossima uscita?

Final Fantasy VII Rebirth (Square Enix)

Hades II (Supergiant Games)

Like A Dragon: Infinite Wealth (Ryu Ga Gotoku Studio/Sega)

Star Wars Outlaws (Massive Entertainment/Ubisoft)

Tekken 8 (Bandai Namco/Arika)

Chiudiamo con una categoria che potrebbe in futuro assumere un ruolo sempre più importanti, ossia quello degli attori. Molti personaggi infatti vengono effettivamente interpretati da attori veri, grazie anche alla tecnica del motion Capture.

Ben Starr, Final Fantasy XVI

Cameron Monaghan, STAR WARS Jedi: Survivor

Idris Elba, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Melanie Liburd, Alan Wake 2

Neil Newbon, Baldur’s Gate 3

Yuri Lowenthal, Marvel’s Spider-Man 2

Ecco le candidature per la miglior performance:

I punti chiave…