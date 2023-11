La pubblicità è sempre più l’anima del commercio, tra poco avremo tuto gratis, pur di spendere poi i nostri soldi in prodotti che ci vengono spammati in ogni dove. Anche Netflix ci sta pensando e lancia il binge ad. Di cosa si tratta? A quanto pare si tratterebbe di uno sconto riservato a coloro che accettano di vedere più spot di fila. Vediamo nel dettaglio come funziona la nuova trovata del colosso dello streaming.

Binge ad per tutti

Altro che binge watching di film e serie, stavolta la scommessa è tutta puntata sugli spot e la maratona di visione è connessa alle pubblicità.

Insomma, ormai stiamo per essere sommersi da pubblicità, tanto che anche Meta sta utilizzando l’arma del ricatto per farci vedere gli spot personalizzati. Facebook e Instagram a pagamento è infatti la notizia ufficiale del momento, a meno che, appunto, non si decida di sorbirsi tutti gli sponsor del social sulla piattaforma. Come detto, però, anche la notizia di Netflix non è niente male, visto che si sta parlando di spot che potrebbero permetterci di risparmiare qualcosina. Ma forse è meglio mettere le cose in chiaro, perché il rischio di fraintendimento è alto.

Se state pensando che lo sconto sarà rivolto al vostro abbonamento, ossia pagherete di meno nel mese successivo, vi sbagliate di grosso. Innanzitutto, precisiamo che tale iniziativa è rivolta agli abbonamenti standard, ossia quelli che hanno la visione interrotta dagli spot. Secondo un comunicato rilasciato di recente dalla piattaforma, coloro che vedranno tre episodi di una serie di fila, ossia tre puntate intervallate da vari spot (da vedere necessariamente) saranno premiati con un quarto episodio da vedere senza interruzioni. Questa quindi la trovata di Netflix per premiare gli utenti che si scatenano nel binge (watching o ad che sia). E a giudicare dai programmi futuri del colosso sugli spot, potrebbe non essere un brutto regalo.

Netflix, la ricompensa per gli utenti

La piattaforma di streaming più famosa al mondo sta facendo grandi cose ultimamente. Da quando ha lanciato il nuovo abbonamento da 5,99 euro con spot compresi le registrazioni sono aumentate in tutto il mondo. Ora si sta pensando a nuovi formati di spot, ossia di durate diverse. Attualmente durano da 15 a 30 secondi, ma presti arriveranno anche spot di 10, 20 e 60 secondi. E capirete che sorbirsi una pubblicità di un minuto può essere davvero una mazzata insostenibile. Ecco quindi che avere uno sconto per gli utenti che vanno di binge, allora potrebbe essere un regalo non da poco. Per non parlare poi delle pubblicità seriali. Si tratta di pubblicità in tre puntate, e pare che la cosa si particolarmente gradita dagli investitori.

Le aziende interessate potranno quindi comprare spazi pubblicitari seriali da 60 secondi l’uno, che magari verranno poi trasmessi durante la visione di una puntata, uno per volta. In questo modo gli utenti seguiranno lo spot a puntate, proprio come fosse una miniserie tv. Ci immaginiamo inoltre una confezione molto più curata al fine di tenere gli spettatori incollati allo schermo. A tal proposito si pensa a tre diversi tipi di sponsorizzazione:

Title Sponsorship (consiste nel dare il nome dell’azienda all’evento o contenuto da sponsorizzare

Moment Sponsorship (per contenuti relativi ad un periodo di tempo specifico)

Live Sponsorship (permetterà alle aziende di sponsorizzare eventi live, in particolare gli eventi sportivi)

Quest’ultimo punto ci fa capire come ormai anche Netflix stia puntando sullo sport e probabilmente tra qualche anno non è da escludere che anche le partite di calcio avranno un altro competitor per i grandi eventi, come Champions o addirittura campionato.

I punti salienti…