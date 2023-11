La guerra dello streaming sta generando un grande caos e iniziano a scricchiolare i guadagni registrati fino a qualche tempo fa, soprattutto durante la pandemia. A gongolare è Netflix, che ha finalmente azzeccato la strategia vincente e con gli abbonamenti con pubblicità è riuscita a ridurre i costi e allo stesso tempo ad accaparrarsi nuovi iscritti. Ora però gli abbonati sono sul piede di guerra a causa dei film DC che verranno messi in catalogo. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme?

L’accordo con Warner per i film DC

Qualcosa si sta rompendo nelle strategie di streaming dei vari colossi dell’intrattenimento via pay tv.

L’uomo d’acciaio,

Batman v. Superman: Dawn of Justice,

Suicide Squad,

Wonder Woman,

Justice League,

Harley Quinn: Birds of Prey,

Wonder Woman 1984,

The Suicide Squad: missione suicida.

Warner Discovery dovrebbe avere l’esclusiva dei film DC attraverso la piattaforma Max, ma le cose evidentemente non stanno andando come si sperava. Per rientrare dalle perdite, visto che molti di questi film hanno anche clamorosamente flottato al botteghino mondiale, Warner ha quindi deciso di stringere un accordo con Netflix per dirottare molti film del DCEU (DC Extended Universe) sul suo catalogo. Una partnership che può quindi fruttare aun po’ di soldini e farla rientrare dalle spese perse. Il problema però è che la selezione degli otto film scelti sembra avere una carenza davvero grosso. Ecco di quali film si tratta:

Qual è il problema? Se pensate che i fans si siano scatenati perché mancano alcuni titoli, ossia le pellicole di Shazam e il primo Aquaman (il secondo uscirà al cinema quest’anno), vi sbagliate di grosso. Le polemiche infatti ruotano tutte intorno al titolo della Justice League.

Netflix mette in catalogo il film sbagliato

Quando parliamo di Justice League dobbiamo precisare che si tratta della versione uscita nel 2017 con la regia firmata da Joss Whedon.

Si tratta della versione breve, ossia quella di due ore che il regista del primo Avengers aveva firmato dopo che il primo regista Zack Snyder, aveva abbandonato per la prematura morte della figlia. In seguito però è poi uscita la versione originaria, quella appunto firmata dallo stesso Snyder e ribattezzata Snyder’s cut, ossia la versione completa della durata di ben 4 ore. Ebbene, tale versione era uscita solo per il mercato dello streaming e dirottata quindi direttamente su HBO Max, la piattaforma Warner. Da noi in Italia è arrivata invece su Sky, visibile anche su, la versione online della pay tv satellitare. Purtroppo, però, i diritti sono finiti e ora tale film è visibile solo a pagamento su altre piattaforme.

Lo troviamo su TimVision a 2,99 euro, oppure su Apple TV a 3,99 euro. È disponibile anche su Prime Video e Google Play Film allo stesso prezzo. I fans di Snyder pensavano che a partire da dicembre si sarebbero quindi trovati nel catalogo Netflix il film, e poterlo quindi vedere senza doverne pagarne il noleggio in streaming. Purtroppo, le loro speranze sono state disilluse e la piattaforma ha deciso di aggiungere la versione breve, quella appunto del 2017. Al momento la piattaforma è molto concentrata proprio sulla questione pubblicitaria, anche se lo streaming pirata in crescita continua a preoccupare gli addetti ai lavori. La collaborazione tra Warner e Netflix fa comunque pensare a possibili accordi verso il remoto dell’universo DC ed probabile che anche i nuovi film verranno aggiunti sulla piattaforma. Intanto, il DCEU si avvia verso la conclusione proprio con l’ultimo film in programma quest’anno, Aquaman e Il Regno Perduto. Tra flop e critiche varie, la saga della Warner ha comunque fruttato in tutto ben 6,7 miliardi di dollari solo al botteghino.

