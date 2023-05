Nessun aumento di stipendio dopo tanti anni di lavoro, il lavoratore fa causa all’azienda

Niente aumento di stipendio? E allora si fa causa. Il finale di questa breve storia, però, potrebbe stupire. Procediamo per gradi. Questa è la storia di Ian Clifford, un IT senior inglese che lavora per IBM. Dopo 15, nonostante l’inflazione e la crisi che hanno eroso il suo stipendio togliendogli potere d’acquisto, non ha ricevuto il tanto auspicato aumento. Il protagonista, però, è in malattia dal 2008: nonostante le promesse dell’azienda, non è felice del piano di sostegno economico che gli è stato proposto. Che fare, quindi, se non andare per avvocati per mettere fine a questa situazione? Il problema, però, è che le cose non sono andate come Clifford sperava. Scopriamo la sua storia e perché ha fatto scalpore in tutto il mondo.

Nessun aumento di stipendio nonostante l’inflazione

Il professionista, uno specialista nel campo impiegato da una delle più storiche aziende del settore, prende da anni uno stipendio di oltre 54.000 sterline l’anno (che corrispondono a 61.980 euro). In congedo per malattia dal 2008, ha intentato causa per discriminazione perché non ha mai ricevuto un aumento di stipendio.

Ian Clifford ritiene di essere trattato diversamente a causa della sua disabilità ed è per questo che il suo stipendio non ha visto aumenti nei 15 anni di assenza dal lavoro. Il generoso piano sanitario di IBM, però, prevede che quello stipendio gli sia assicurato fino all’età di 65 anni, il che significa che intascherà più di 1,5 milioni di sterline.

Per il protagonista della storia, però, è un’offerta “non abbastanza generosa”. Troppo pretenzioso? Forse. A suo parere, si tratta di un reddito che continua a perdere valore nel tempo a causa dell’inflazione. Ecco perché Clifford è arrivato fino in tribunale per reclamare i suoi diritti, ma si è trovato davanti a un muro: per il giudice del tribunale di Reading che ha gestito il suo caso, è stato già fortunato a ricevere un “beneficio molto consistente” e un “trattamento di favore” da parte dell’azienda.

La situazione di Clifford

Prima di tornare all’esito della causa per il mancato aumento di retribuzione, scopriamo perché la sentenza è stata così netta. Successivamente agli studi al King’s College di Londra, Ian Clifford ha iniziato a lavorare per Lotus Development nel 2000 – azienda poi acquistata da IBM e fusa nel suo organico. Il protagonista di questa curiosa storia è andato in congedo per malattia nel settembre 2008, rimanendo via dal lavoro fino al 2013. Quindi, ha scelto di presentare un reclamo lamentandosi per non aver ricevuto un aumento di stipendio e contestando anche le ferie pagate per il periodo di cinque anni. Nell’aprile 2013, è stato raggiunto un “accordo di compromesso” con l’azienda che ha cercato di venirgli incontro inserendolo nel piano dedicato ai lavoratori disabili dell’azienda.

Quest’ultimo prevede che non venga licenziato chi non è in grado di lavorare, considerandolo un dipendente e non ha “alcun obbligo di lavorare”. Quindi, un dipendente incluso nel piano ha il “diritto” – fino alla guarigione, al pensionamento o alla morte – di ricevere il 75% dei guadagni concordati. Nel caso di Clifford, lo stipendio concordato era di 72.037 sterline. Quindi, dal 2013 ha ottenuto 54.028 sterline all’anno dopo la detrazione del 25%. Il piano è stato applicato per più di 30 anni fino al raggiungimento dell’età pensionabile.

La causa

Certo, il tanto auspicato aumento di stipendio non c’è stato come sperava Clifford, ma oltre al generoso piano di sostegno gli sono state pagate anche 8.685 sterline per risolvere i reclami relativi al pagamento delle ferie e lui ha accettato, contestualmente, di non lamentarsi più per gli stessi motivi. Nonostante ciò, nel febbraio 2022, Clifford ha trascinato IBM davanti a un tribunale del lavoro. Ancora una volta ha accusato di discriminazione per disabilità perché non è stata accolta la richiesta di stipendio.

“I dipendenti attivi possono ottenere aumenti di stipendio, ma i dipendenti inattivi no. È una differenza di trattamento, ma non è – a mio giudizio – un danno causato da qualcosa derivante dalla disabilità”.

Il giudice coinvolto, Paul Housego, ha risposto in modo molto chiaro:

Aveva ragione Clifford o ha chiesto davvero troppo dopo il sostegno già ricevuto?