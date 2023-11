Tutto pronto per il lancio di una nuova piattaforma streaming. Stiamo parlando di Nasa+, il canale ufficiale dell’agenzia governativa statunitense responsabile del programma spaziale e della ricerca aerospaziale. La piattaforma sarà completamente gratuita e offrirà ai suoi utenti la possibilità di seguire i live delle missioni spaziali, ma anche serie tv e documentari a tema.

Una nuova piattaforma streaming

Il mercato dello streaming è ormai un settore particolarmente florido, con tanti siti disponibili per la visione di film, serie tv e anche eventi sportivi.

Quello proposto dalla Nasa però ha obiettivi completamente diversi. Lo scopo è quello di offrire contenuti originali ed esclusivi a tema scientifico. Tutti gli amanti dello spazio profondo saranno senza dubbio felici di poter accedere al palinsesto della piattaforma e godere dei suoi contenuti. Il sito, completamente rinnovato per ospitare il nuovo progetto in arrivo a partire dall’8 novembre, è in realtà già disponibile in versione beta. La grande notizia è che tale piattaforma sarà assolutamentee non vi saranno nemmeno le pubblicità.

Sarà accessibile sia da desktop che da mobile. Per accedervi basterà installare l’app dell’agenzia governativa disponibile sia per iOS che per Android. La piattaforma sarà inoltre disponibile nel menu di Roku, Apple TV e Fire Tv. Per visualizzarne i contenuti non è richiesta nemmeno la registrazione. L’app in questione non è da confondere con la già esistente Nasa TV, poiché offre un nuovo palinsesto molto più ricco di contenuti. Inoltre, presenta anche una qualità d’immagine decisamente più alta grazie a una risoluzione migliore. Il mondo dello streaming, dunque, si arricchisce ulteriormente con un nuovo servizio che farà la gioia di tutti gli appassionati. La particolarità però è che tale piattaforma sarà gratuita e senza pubblicità. Si tratta di una scelta rivoluzionaria, visto che le altre piattaforme stanno invece spingendo sempre più sugli spot, nonostante presentino anche tariffe.

Nasa+, cosa vedremo sulla piattaforma?

Ricordiamo ad esempio che Netflix ricompensa gli utenti con binge ad , ossia episodi senza pubblicità per coloro che ne vedono tre di fila, o almeno questa sembra la nuova strategia dell’azienda.

Già dal lancio saranno disponibili collezioni di video originali relativi alle precedenti missioni spaziali. Jeff Seaton, chief information officer dell’agenzia, ha dichiarato:

“La nostra visione è di ispirare l’umanità attraverso un’esperienza web unificata e di livello mondiale della Nasa. L’impronta digitale ereditata dalla Nasa presenta un’opportunità di migliorare drasticamente l’esperienza utente per il pubblico che serviamo. Modernizzare i nostri siti web principali dal punto di vista tecnologico e semplificare il modo in cui il pubblico interagisce con i nostri contenuti online sono passi fondamentali per rendere le informazioni della nostra agenzia più accessibili e sicure.”

Ecco invece le parole di Nicky Fox, Associate Administrator for Nasa’s Science Mission Directorate:

“Dalla ricerca sugli esopianeti alla migliore comprensione del clima terrestre e dell’influenza del Sole sul nostro pianeta, insieme all’esplorazione del sistema solare, i nostri nuovi siti web scientifici, così come i prossimi video di Nasa+, mostrano i nostri programmi di scoperta in modo interdisciplinare e trasversale, creando connessioni più forti con i nostri visitatori e spettatori”.

Non è stato ancora reso pubblico un programma ufficiale relativo alla programmazione, non sappiamo quindi quali sono al momento le serie tv originali in cantiere che saranno trasmesse sul sito. Quel che è certo è che comunque gli utenti potranno seguire i live e tutti gli aggiornamenti e i dietro le quinte delle varie missioni.

I punti chiave…