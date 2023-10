Meglio comprare casa o andare in affitto? Si tratta di una domanda lecita che molti italiani si pongono prima di fare la grande scelta. Non c’è una risposta univoca. Infatti, se in alcune città è sicuramente meglio comprare che andare in affitto, in altre è vero il contrario. Altroconsumo ha così confrontato i prezzi di vendita e affitto in 8 città italiane cercando di fare chiarezza sul dilemma italiano. Conviene di più il mutuo o l’affitto?

Mutuo o affitto? Le città dove conviene o meno comprare casa secondo Altroconsumo

I mutui a tasso variabile costano di più, ma anche gli affitti non scherzano.

Milano

Bergamo

Brescia

Bologna

Roma

Torino

Napoli

Palermo.

Ecco perché Altroconsumo ha cercato di considerare prima di tutto la sostenibilità della rata, arrivando alla conclusione che spesso questa è comunque più bassa dell’affitto. Il problema è che per acquistare casa serve comunque un capitale iniziale, visto che le banche non offrono mai mutui al 100% e in più è fondamentale essere affidabili per la banca. Costi molti minori, invece, per quanto riguarda l’affitto. Ecco perché molte coppie giovani, soprattutto all’inizio, preferiscono andare in affitto nell’attesa di poter acquistare casa. Altroconsumo ha preso in considerazione 8 città italiane considerando sia i prezzi degli affitti che delle case in vendita. Le città considerate sono:

La ricerca ha considerato un bilocale di 60 mq in alcune zone semi centrali da acquistare e della stessa tipologia da affittare. Poi ha confrontato la rata del mutuo a tasso fisso per prima casa 80% per 30 anni e quella dell’affitto.

Milano e Roma

Partendo dalla città di Milano, per acquistare un bilocale di 60 mq nel quartiere Farini servono 240.000 euro, per l’affitto ne servono 1000 al mese. Con la richiesta del mutuo da 192 mila euro, servirebbe pagare una rata mensile da 862 euro. Nel quartiere di Porta Romana, sempre considerando questa tipologia di casa, il costo è di 280mila euro.

Con la richiesta di un mutuo di 224 mila euro la rata mensile sarebbe di 1.006 euro, mentre per l’affitto si pagherebbe 1.100 al mese. Considerando il quartiere di Lambrate, il prezzo medio è di 260mila euro, chiedendo un mutuo di 208 mila euro la rata mensile sarebbe di 943 euro mentre con l’affitto si pagherebbero 1300 euro mensili.

A Roma sono stati considerati i quartieri Pigneto, dove per una casa da 60 metri quadri la spesa è di 265 mila euro, con il mutuo da 212 mila euro la rata mensile sarebbe 994 mila euro mentre andare in affitto costerebbe 1.100 euro al mese. Risulta sempre più conveniente il mutuo anche nei quartieri Centocelle e Alessandrino. Nel primo caso, considerando il prezzo di 115mila euro per un appartamento, la rata del mutuo sarebbe di 431 euro contro 800 euro mensili per l’affitto. Stessa forbice, più o meno, per il terzo quartiere.

Mutuo o affitto? Le altre città

Per quanto riguarda Bologna, invece, sono stati considerati i quartieri San Donato, Bolognina e Santo Stefano. Nel primo caso a fronte di un prezzo di vendita di 259.000 euro, la rata del mutuo per 207.200 euro per l’acquisto prima casa sarebbe di 971 euro contro 1.100 euro mensili per pagare l’affitto. Nel quartiere Bolzanina, sarebbe più conveniente l’affitto, visto che il prezzo di acquisto di una casa di circa 60 metri quadri in media è di 249.000 euro e con il mutuo si spendono 934 euro contro i 900 dell’affitto.

Anche nei quartieri considerati di Bergamo e Brescia, risulta più conveniente il mutuo che l’affitto mentre a Torino, considerando il quartiere Crocetta, dove una casa costa 144mila euro, chiedendo un mutuo di 115.200 euro per l’acquisto prima casa si pagherebbero 540 euro mensili contro i 530 dell’affitto.

Anche a Palermo e Napoli, in base alla ricerca dei quartieri considerati, il mutuo risulta più conveniente.

Riassumendo

Altroconsumo ha svolto una ricerca che ha interessato 8 città italiane per capire dove conviene o meno il mutuo o l’affitto

ha svolto una ricerca che ha interessato 8 città italiane per capire dove conviene o meno il mutuo o l’affitto Si considera un bilocale da 60 mq

E un mutuo da 30 anni a tasso fisso per l’80% dell’importo.

Va detto, però, che le simulazioni di Altroconsumo non hanno tenuto conto delle spese extra come quella per l’agenzia e i soldi che bisogna avere da parte per l’anticipo del 20% della casa. In sostanza, l’affitto costerebbe più del mutuo anche se per acquistare casa è fondamentale mettere in conto un esborso di denaro importante.