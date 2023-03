Mutui sempre più cari, comprare casa è un salasso: ecco le città più costose

I mutui sono sempre più cari e non è ancora chiaro quando scenderanno. Anche perché la Bce ha annunciato un nuovo rialzo dei tassi di 50 punti base nei prossimi giorni, in questo modo si arriverebbe già a 3,50%. Oltre al problema per chi ha un mutuo a tasso variabile, un altro dubbio riguarda il mercato immobiliare. In quanto con i tassi così alti meno persone possono permettersi di accedere al mutuo. Insomma, comprare casa diventa sempre più un problema, sopratutto nelle località più famose e nelle città grandi. Il report di cui vi parliamo in seguito sembra proprio confermare questo trend.

Mutui sempre più cari, ecco quanto costa una rata nelle grandi città

In base ai dati forniti dal Corriere della Sera, infatti, i mutui a tasso variabile e fisso costano più o meno uguale ma quelli indicizzati continueranno a salire con rialzi decisi da Francoforte. In tutto ciò, anche se i prezzi delle case sono in rialzo e il mercato sembra in salute, i numeri sulle compravendite segnano un -2,1% rispetto a due anni fa.

Quartieri meno centrali

Quanto costa la rata del mutuo nelle città italiane?Il Corriere della Sera si è basato sul confronto elaborato dal portale Immobiliare.it e guardando ai mutui con tasso fisso. A, se si compra casa in centro, si può arrivare fino a 3 mila euro al mese di rata. Quasi il doppio rispetto a Torino. Va poco meglio se si acquista casa nei quartieri poco fuori il centro storico come Porta Ticinese o Porta Genova. Per una casa di 110 metri quadri con un mutuo di 20 anni al 60% e tasso al 4,1% bisogna sborsare unafino a 3mila euro al mese.Poco meno a Porta Venezia, dove si paga 2.959 per una casa dello stesso tipo.Situazione meno “drammatica” a, dove per acquistare una casa nei quartieri Parioli e al Flaminio, pagata 643 mila euro, la rata del mutuo può arrivare a 2.359 euro.Risultano meno care Torino e Napoli. Nel capoluogo campano, acquistare un casa nei quartieri Chiaia e della Mergellina, configurano un mutuo di 1.754 euro al mese. Mentre a Torino si scende a 1.406 euro.

Il quotidiano milanese ha calcolato anche il costo delle rate prendendo come riferimento quartieri meno centrali delle città e considerando una casa da 90 metri quadri su un mutuo di 25 anni sul 70% del valore. A Milano, quindi, nei quartieri Sarpi, Isola e Cenisio, si arriva a pagare una rata di 2.118 euro. Non va meglio a Roma, considerando i quartieri Eur, Torrino e Tintoretto, si passa a 1.176 euro. A Napoli, invece, prendendo come riferimento i quartieri Fuorigrotta e Bagnoli, si scende a 893 euro di rata mensile. Mentre a Torino, una rata del mutuo per una casa acquistata nei quartieri Vanchiglia e del Regio Parco, costa sui 700 euro.

Andando ancora più fuori dal centro, e considerando l’acquisto di un immobile di 70 metri quadri, mutuo di 30 anni sul valore dell’80% e tassi al 4,5%, si scende ancora. A Milano, nei quartieri Vigentino e Ripamonti la rata arriva a 1.181 euro, a Lambrate o piazza Udine a 1170 euro.

A Roma, nei quartieri Castel di Vela e a Vallerano si scende a 841 euro di rata. Poco meno, 801 nei quartieri Monte Mario, Ottavia e Trionfale. A Torino, invece, considerando i quartieri Parco Dora o del Borgo Vittoria la rata può scendere fino a 365 euro. Che diventano 497 euro per una rata del muto del Rione Sanità di Napoli.