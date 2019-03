Musei e siti archeologici più visitati d’Italia, ecco la classifica

Per questo 2019 ci si attendono grandi numeri nei nostri musei italiani, ma com’è andato invece il 2018? Ecco alcune succulente statistiche in merito all’affluenza di turisti nei noatri siti archeologici è stato decisamente positivo, circa 55 milioni le persone che hanno deciso di visitarli, 5 milioni in più dell’anno precedente, ma quali sono stati i più gettonati?

Musei d’Italia, quali i più visitati?

Conoscere un po’ di questi numeri può essere particolarmente utile anche per avere uno stimolo in più magari per visitare noi in prima persona qualche nuovo museo, oppure qualche sito archeologico che non avevamo mai preso in grande considerazione.

A fare un quadro decisamente esaustivo dell’intera faccenda è il Mibac, il quale spiega ‘incremento riguarda sia gli ingressi a pagamento, 24.938.547 nel 2018, 24.068.759 nel 2017, sia, in misura maggiore, gli ingressi gratuiti che passano da 26.100.557 del 2017 a 30.565.825 del 2018.

Parallelamente sono aumentati gli incassi lordi, dai 193.915.765 euro del 2017 ai 229.360.234 del 2018 (+35.444.469 euro). Ma quali sono i siti più visitati in Italia, almeno per quanto riguarda il 2018? E’ tempo di andare a scoprire alcuni numeri in merito. Per quanto riguarda i singoli ingressi il sito statale più visitato resta saldamente l’area Colosseo con 7.650.519 ingressi. Al secondo posto Pompei con 3.646.585 Terzi gli Uffizi con il Corridoio Vasariano con 2.231.071 visitatori.

Tra i 30 siti più visitati nel 2018 il maggior incremento è stato dei Musei Reali di Torino (+27,82%), Palazzo Pitti a Firenze (+24,23%), le Grotte di Catullo e il museo archeologico di Sirmione (+18,83%). Interessante anche la classifica per regioni, con il Lazio a guidare la lista con ben 8 tra siti e musei più visitati del paese. Ecco le altre posizioni: 6 in Campania, 5 in Toscana, 4 in Lombardia, 3 in Piemonte, 2 in Veneto e uno ciascuno in Puglia e Friuli Venezia Giulia.

Potrebbe interessarti anche: Gli insetti stanno sparendo, si va verso la sesta grande estinzione di massa

Condividi su