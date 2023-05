Multe più costose, ecco quelle che risultano più salate quando si è alla guida

L’auto è una vera e propria arma, per questo è fondamentale la massima prudenza quando si guida, e seguire pedissequamente il codice della strada. Ma cosa succede se si trasgredisce? Ecco che scatta la sanzione. E quali sono le multe più costose? Ecco un poco simpatico excursus di sanzioni relative al codice della strada.

Le infrazioni più diffuse

L’Italia non sembra particolarmente attenta al codice della strada. Solo la Polizia di Stato nel 2022 ha ha contestato ben 1 milione e mezzo di infrazioni ai nostri automobilisti. Numeri da capogiro, ai quali andrebbero sommati anche quelli contestati dai carabinieri, dalla polizia municipale e dagli ausiliari del traffico. Insomma, che sia per distrazione o proprio per mancata conoscenza delle regole, i numeri parlano chiaro e ci dicono che quanto ci mettiamo al volante non siamo molto inclini a rispettare le regole. Ma quali sono le multe più costose per i nostri connazionali? Prima di scoprirlo, scopriamo qual è quella più volte contestata.

Stiamo parlando del limite di velocità. A quanto pare per noi italiani è davvero difficile alzare il piede dall’acceleratore. L’infezione in questione infatti riguarda addirittura un terzo di quelle contestate nel 2022. E qui entriamo a gamba tesa sul costo delle multe. Quella in questione dipende dalla gravità del limite superato. Nel caso si di meno di 10 km/h (esempio: il limite è di 50, ma veniamo beccati a guidare a 59 km all’ora) la multa che ci arriverà a casa potrà essere dai 42 ai 173 euro. Più sarà alto il limite di velocità superato, più la multa sarà salata e potrà arrivare a costarci anche ben 3000 euro.

Le altre infrazioni

Che dire invece della sosta selvaggia? A volte trovare parcheggio diventa davvero un’impresa. Se poi abbiamo una commissione velocissima da svolgere, allora ci può capire di pensare che fermarla un attimo in divieto di sosta non sarà questo grande problema. Anche in questo caso, il costo dipenderà dalla gravità della sosta. Parte da 41 euro e può arrivare anche a 335 euro, nel caso ostruisca il passaggio di mezzi pubblici o di persone disabili. Proprio a tal proposito, la multa più pesante è quella che viene riservata a coloro che parcheggiano nei posti riservati ai disabili.

In questo caso si arriva a una multa da 660 euro (e la rimozione di 6 punti di patente).

Non rispettare il semaforo rosso è una delle sanzioni più severe. Del resto, parliamo di un’infrazione pericolosissima. Il costo della multa più arrivare a 665 euro e se l’infrazione viene ripetuta due volte nel corso di due anni consecutivi, allora c’è anche il ritiro della patente da uno a tre mesi. Una delle sanzioni più salate però è quella relativa alla revisione scaduta. Il costo in questo caso parte dai 173 euro e arriva a 694 euro. Se però, dopo questa prima contestazione, il guidatore vene fermato ancora con la revisione scaduta, allora si sale a 1998 euro, ma in alcuni casi gravi può salire fino a 7000 euro.

Le multe più costose

Altro che auto elettriche e inquinamento. Gli italiani quando si mettono al volante devono al momento preoccuparsi di rispettare le regole, se non vogliono incorrere in brutte sorprese. Cosa dire della guida in stato di ebrezza? Se il tasso alcolemico non supera gli 0,8 grammi per litro, il costo è di 543 euro. In caso contrario può arrivare a superare i mille euro. Ad esempio, se il caso alcolemico è di 1,5 grammi, allora si può arrivare are anche a 6000 euro di multa, oltre che a un anno di sospensione della patente. Una vera e propria batosta è quella relativa alla guida contromano in autostrada. In questo caso la sanzione può arrivare addirittura a 11 mila euro. Se però volete conoscere quella che è al primo posto tra le multe più costose presenti sul codice della strada, eccovi serviti.

Riassumendo…

Le multe più costose tra quelle più comuni sono il transito con semaforo rosso e la revisione scaduta;

Meno nota, ma ancora più salata, la multa per guida contromano in autostrada;

Al primo posto però c’è la sanzione per partecipazione a corse clandestine. Previsto l’arresto e la sanzione da 100 mila euro.

Stiamo parlando delle. In questo caso la sanzione infatti parte da un minimo di 25 mila euro e può arrivare anche a 100 mila euro. Prevista anche la reclusione da uno a tre anni.