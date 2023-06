Multe in Italia, quali sono le città che incassano di più dalla loro emissione?

Quali sono le città che guadagnano di più dalle emissioni di multe nel nostro paese? Ecco un’altra interessante classifica che ci svela in quali provincie si incassa di più dalle infrazioni dei cittadini, ma allo stesso tempo ci dice quindi anche quali sono quelle città che presentano il maggior numero di infrazioni.

Perché non rispettiamo il codice della strada?

Il nostro è un paese davvero complicato. Quando ci mettiamo al volante non sempre siamo tutti consapevoli che diventiamo una vera e propria arma vagante. Per questo motivo il Codice della strada impone regole ferree che, qualora non vengano rispettate, portano a pesanti sanzioni, anche economiche. A quanto pare, però, gli italiani nonostante questo rischio continuano imperterriti a infrangere le regole. Abbiamo già trattato l’argomento multe scoprendo quali sono quelle più salate quando non rispettiamo le regole della viabilità. Ma perché abbiamo questa idiosincrasia verso le leggi stradali?

In linea di massima, l’ignoranza umana funge spesso da innesco, nel senso che abbiamo questa cattiva concezione delle regole, come se volessero limitare la nostra libertà individuale. La realtà dei fatti è che tali regole servono proprio a tutelare la libertà collettiva, poiché senza di esse saremmo tutti in balia di coloro che vogliono esercitare la propria prepotenza a discapito degli altri. Ad ogni buon conto, l’ignoranza spesso non c’entra e il più delle volte facciamo errori al volante per distrazione, per fretta, per mancanza di concentrazione.

Le città che si arricchiscono

Tutto ciò si traduce comunque in qualcosa di inequivocabile e sacrosanto, ossia le multe.

Ma quali sono quindi le città che stanno facendo più soldi grazie alle multe elargite? Secondo uno studio gli incassi dovuti alle sanzioni sono in crescita, pari al 37% in più nel 2022. Nel totale il nostro paese ha incassato dalle multe ben 547 milioni di euro. La città regina di questa classifica è Milano. Nel capoluogo lombardo infatti si sono accumulati ben 151,5 milioni di euro dovuti alle multe somministrate ai cittadini. Ciò ci dice che nella metropoli del nord la viabilità è alquanto problematica, ma è anche indice di un’accurata attenzione da parte dei controlli preposti.

Multe, la classifica delle città

Se al primo posto abbiamo Milano, al secondo c’è un’altra grande metropoli del nostro paese, stiamo parlando di Roma, la quale ha invece incassato 133 milioni di euro, quindi una somma non troppo distante dalla prima in classifica. Decisamente al disotto dei 100 milioni invece le altre big della classifica. A completare il podio infatti c’è Firenze, distanziata di parecchio. Il totale delle multe infatti nel capoluogo toscano ammonta a 46 milioni di euro. Quarta è Bologna con 40 milioni, mentre Torino è quinta con 40 milioni. Le sanzioni in questione si riferiscono a infrazioni varie, mentre se ci concentriamo esclusivamente sui limiti di velocità, il discorso cambia notevolmente.

Tramite autovelox infatti vengono somministrate non poche multe ai cittadini, e in questo caso quelli più martoriati sono quelli di Firenze. La città in questione è prima con 23,2 milioni. Ancora una volta Milano occupa il podio, stavolta seconda con 12,9 milioni. Al terzo posto abbiamo invece Genoa con 10,7 milioni. Colpo di scena, quella che incassa meno dagli autovelox è invece Napoli, con appena 18 mila euro. Gli automobilisti del napoletano tengono a freno l’acceleratore, o i macchinari non funzionano a dovere? Sarebbe interessante scoprirlo.

Riassumendo…