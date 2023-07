Multe autovelox, fioccano sanzioni in tutta Italia, le strade più tartassate questa estate

Mentre si attende l’avvio del nuovo codice della Strada, sulle strade italiane fioccano le multe a causa degli autovelox. Non è un caso, infatti, che proprio in questo momento di forte traffico e circolazione delle auto, abbondano le multe da Nord a Sud, con alcune strade davvero tartassate. Assoutenti ha svolto un’indagine che mette in luce come su alcune strade italiane durante il periodo estivo aumentano le sanzioni e i comuni accumulano molti soldi. Non è passato molto tempo da quando il governo ha annunciato l’arrivo del nuovo codice della strada, che dovrebbe entrare in vigore entro fine anno. Nel mirino ci sono anche gli autovelox, che dovrebbero essere un modo per garantire la sicurezza e non fare cassa. Ma quali sono le zone più critiche secondo Assoutenti?

Sono sempre di più le multe a causa degli autovelox

Da un lato troviamo la statale 372 Telesina che dal casello Caianello della A1 Milano-Napoli porta a Benevento e include i comuni di Puglianello, Castelvenere, Paupisi e Torrecuso.

In un tratto di circa 25 chilometri, ci sarebbero 7 autovelox per senso di marcia, che nel corso del tempo hanno portato a molte multe e anche parecchio caos. Da segnalare anche il caso del comune di comune di Paupisi, in provincia di Benevento, che ha ricavato 1,5 milioni di euro dalle sanzioni. Anche questa estate, questa è tra le zone più colpite dalle multe

L’indagine ha messo in luce che un’altra strada interessata dalla presenza di autovelox è la statale 16 Lecce-Maglie. O meglio, dopo l’installazione dell’ultimo autovelox, il Comune di Cavallino ha incassato 2.520.121 euro del 2022. Allo stesso modo si segnalano incassi record per Surbo e Trepuzzi, in particolare dopo che sono stati installati tre autovelox sulla statale 613 Lecce-Brindisi, quest’ultimo comune ha incassato 720.022 euro.

Le strade con più autovelox

Ma non sarebbe l’unico in Salento. In Lazio, invece, si parla della statale 213 “Flacca”, dove sarebbero presenti 3 autovelox nel giro di 13 chilometri e per senso di marcia. Anche in questo caso, i comuni hanno ricevuto molti soldi. Secondo l’indagine fino a 500mila euro.

C’è poi l’esempio del Comune di Santa Lucia, sulle Dolomiti, che grazie all’autovelox ha ricevuto 349.980 euro di incassi. Anche a Torre del Benaco, in Veneto, la presenza di autovelox ha fatto incassare 275.519 euro nel 2022. Nel tratto Rovereto-Garda, invece, si trovano 15 autovelox mentre sulla Bolzano-San Candido, almeno 10.

Per questo motivo, il presidente di Assoutenti Fabio Truzzi fa notare che nonostante la presenza di molti autovelox, gli incidenti non si fermano ma aumentano le casse comunali. Sanzionare i cittadini che superano la velocità consentita è corretto ma , allo stesso tempo, i cittadini non devono essere utilizzati come bancomat “per aumentare le entrate dei comuni” ha chiarito Truzzi.

Il problema delle multe, quindi, soprattutto quando si parla di autovelox, è reale e molto attuale. Proprio per questo, qualcosa potrebbe cambiare con l’avvio del nuovo codice della Strada.

