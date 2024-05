Chi ricorda la vecchia canzone di Morandi potrebbe rimanere sorpreso, anche se ormai il tempo è decisamente cambiato. Andare a 100 all’ora, come diceva la canzone, oggi non è nemmeno così tanto, visto che si rientra nel limite generale della velocità massima da poter raggiungere in autostrada. La multa però se si supera tale limite può essere davvero consistente, potremmo dire esemplare se associata alla sanzione comminata dagli agenti della polizia che hanno fermato il trasgressore in questione.

Formula 1 in autostrada

Andare a 255 km orari in autostrada non solo è da folli, ma da veri e propri criminali incoscienti.

È quanto successo sull’Autostrada A26 Voltri/Sempione, nel territorio di Sillavengo (), dove la Polizia Stradale ha fermato il guidatore e gli ha comminato una sanzione esemplare. Stiamo parlando di ritiro immediato della patente e una multa di ben 845 euro. A quanto pare, la zona non è di facile gestione da parte degli agenti, visto che le sanzioni fioccano. Infatti in questo primo stralcio di 2024, la Polizia ha registrato un totale di 1.648 infrazioni per eccesso di velocità. Come detto, il limite previsto in zona è di 130 km/h, quindi io trasgressore ha ampiamente superato tale limite. Certo, nono stiamo parlando di una multa da record di 121 mila euro come accaduto in Finlandia, ma il punto è proprio questo,non è la Finlandia e nessuno si sognerebbe mai di infliggere una sanzione del genere nel nostro paese. Purtroppo!

Come detto, però, oltre alla multa economica, quel che forse è decisamente più consistente è il ritiro della patente (anche se in effetti per un comune cittadino italiano 845 euro non sono certo una passeggiata, visto che rappresentano quasi lo stipendio medio di un operai dalle nostre parti). Ricapitolando, i limiti nel nostro Paese sono i seguenti, tranne dove diversamente indicato: 130 km/h in autostrada, 110 km/h lungo le strade extraurbane principali, 90 km/h lungo le extraurbane secondarie e locali, 50 km/h nei centri abitati.

Multa e ritiro della patente

Ci sono delle zone franche nel mondo, ed è interessante notare a titolo di cronaca come in Germania esistano infatti alcuni percorsi esenti da limiti, stiamo parlando delll’Autobahn tedesca, appunto l’autostrada. Per quanto riguarda il rilevamento dell’illecito, sappiamo quante polemiche siano nate negli ultimi mesi a causa del killer dell’autovelox, ma sappiamo anche quanto gli stessi comuni a volte facciano i furbetti, con lo stesso Salvini che ha chiesto ai municipi di non utilizzare gli autovelox per fare cassa (esemplari i casi in cui il limite di velocità si abbassa di colpo da 90 a 40 appena si passa davanti all’autovelox).

In questo caso invece il rilevamento è avvenuto tramite Trucam, il nuovo sistema che permette di misurare la velocità da oltre un chilometro di distanza e di analizzare il comportamento del guidatore all’interno dell’abitacolo. Si tratta di uno strumento approvato nel 2011 e capace di girare dei video in alta definizione (HD), anziché delle semplici fotografie. Come detto, quindi, il codice della strada prevede la massima multa possibile a livello economico e il ritiro della patente per questi casi gravi. Nello specifico, il ritiro varia da 6 a 12 mesi di sospensione, sempre a secondo della gravità dell’infrazione.

I punti più importanti…