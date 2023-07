Motori auto più efficienti durante il caldo dell’estate

Con questo caldo è davvero dura per tutti, anche per le nostre vetture. Ma quali sono i motori di auto più efficienti e performanti? Scopriamo insieme quali riescono a resistere meglio a queste tremende temperature senza compromettere più di tanto le proprie prestazioni.

Un problema per tutti, ma proprio tutti

Non si salva nessuno, queste temperature oltre i 40 gradi stanno mettendo a dura prova tutti. Se gli anziani sono i soggetti maggiormente a rischio, anche i giovani non se la passano bene. Cosa dire invece delle macchine? Anche per loro la vita si fa dura in estate. ad esempio, le auto elettriche possono subire una riduzione della ricarica in batteria, e per questo motivo creare non pochi problemi nei viaggiatori. A questo punto diventa interessante capire quali sono invece i modelli più efficienti da questo punto di vista. Ossia i modelli che hanno in dotazione un motore particolarmente efficace e capace di resistere anche a queste temperature da incubo.

Di quali si tratta?

Le dritte ci arrivano da da Carvago.com, piattaforma europea per la vendita di auto usate online. In questo report ci vengono infatti svelati i motori di auto più resistenti al caldo torrido. Benché i motori più affidabili siano ancora oggi considerati quelli Honda e Toyota, la classifica in questione prende in considerazione solo i modelli di auto usciti negli ultimi anni, quindi non figurano si succitati marchi. La top 5 in questione vede protagonisti i motori Fiat 1.2 e 1.4 Fire (fino al 2020). Si tratta di un motore talmente resistente che può durare oltre l’auto stessa, naturalmente se mantenuto bene. Si tratta di un motore a quattro cilindri caratterizzato da una importante distanza tra le valvole e il fondo del pistone che, in caso di danni, non comporta ulteriori problemi allo stesso.

Motori auto più efficienti durante il caldo

Nella top 5 figura poi Ford 2.0 TDCi. La forza di questo motore è che, nonostante sia stato costretto a soddisfare sulle emissioni, non ha avuto la necessità di inserire il sistema di riduzione catalitica selettiva a iniezione di AdBlue, il quale si è rivelato poi essere il punto debole di molti altri modelli. La lista continua con Renault 1.3 TCe (dal 2019). Si tratta di uno dei migliori motori di piccole dimensioni attualmente sul mercato, grazie a un sistema di raffreddamento e a un riscaldamento elettrico supplementare davvero efficienti. Passiamo poi a Toyota 1.8 Hybrid. L’efficienza incarnata, anche con questo caldo estremo. Questo perché il suo motore è progettato proprio per rendere subito al massimo e in qualsiasi condizione. Solo dopo molti anni la batteria perderà parte della sua capacità. Chiudiamo con Volkswagen 2.0 bi-TDI, un turbo diesel capace di rendere il massimo anche con temperature così elevate.

Naturalmente, conditio sine qua non per rendere efficienti tutti i motori auto è la corretta e costante manutenzione. In questo, accorre in nostro aiuto con alcuni suggerimenti proprio Antonio Gentile, Country Manager di Carvago per l’Italia:

“Soprattutto durante il periodo estivo, è fondamentale non trascurare la manutenzione della vostra auto. I motori odierni tendono a essere più sensibili rispetto a quelli del passato. Il nostro consiglio è di abbreviare l’intervallo di sostituzione dell’olio a 10-15.000 chilometri per un uso prevalentemente extraurbano”.

