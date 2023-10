Kawasaki ha deciso di fare la storia. Il colosso nipponico sta per lanciare la prima moto ibrida al mondo. Stiamo parlando della Ninja 7 Hybrid. Dopo aver presentato recentemente i modelli elettrici che si possono guidare anche con la patente A1, si spinge ancora più in là nel suo impegno verso un mondo ecologico e prepara dei modelli che faranno la storia del settore nella mobilità sostenibile.

Un lancio senza precedenti

Si apre una nuova finestra nel mondo del motociclismo. Già dal 2024 arriveranno i nuovi modelli targati Kawasaki. Stiamo parlando della prima moto ibrida della storia il cui nome è Ninja 7 Hybrid. Sul veicolo troveremo un motore bicilindrico parallelo da 451 cc dotato di clutchless manuale o automatico. Sarà inoltre presente u secondo motore elettrico alimentato da batteria. Si tratta di una vera e propria rivoluzione per i veicoli a due ruote. La potenza è tutto dire: 43,5 kW che arriva fino a 51,1 kW grazie all’e-boost, cosa che le consente di avere prestazioni simili ai modelli tra i 650 cc e 700 cc della stessa casa giapponese. Il veicolo in questione si presenta di medie dimensioni, ha un’accelerazione istantanea simile a quelle offerte dalle moto supersport 1.000 cc, ma soprattutto un consumo di carburante simile a una 250 cc.

Ed è qui che si entra nel vivo del discorso relativo alla mobilità sostenibile. In sostanza la nuova moto ibrida targata Kawasaki offrirà prestazioni simili alle motociclette di più grande cilindrata, ma un consumo molto più ridotto. La vettura si offre inoltre di offrire anche una esperienza di guida piacevole e sicura, con guida sportiva e cambio a manubrio. Entrando più nel merito della guida, sono tre le modalità offerte da questa moto: Sport-Hybrid, Eco-Hybrid e EV. Non mancano caratteristiche che battono sempre sull’ecosostenibilità. Tra queste spicca lo start-and-stop, funzione che permette di arrestare il motore a combustione quando la moto è ferma, così da risparmiare carburante e ridurre le emissioni di carbone.

Moto ibrida, la nuova Kawasaki

Mentre il futuro delle auto elettriche, almeno nel nostro paese, appare incredibilmente incerto, anche il mondo delle motociclette inizia finalmente a muovere i primi passi verso una mobilità sostenibile. Con la prima moto ibrida a marchio Kawasaki si apre infatti una nuova dimensione nel settore. Tornado ai due motori, sia quello a combustione che quello elettrico da 9kw sono integrati insieme nel telaio a traliccio. La batteria agli ioni a litio è da 48V ed è alloggiata all’interno del veicolo in modo da bilanciare perfettamente la vettura. Particolarmente esclusiva anche la colorazione con carrozzeria argento e nera e la parte bassa della carena in verde lime. La moto presenta un display TFT a colori che si può connettere con lo smartphone.

Senza dubbio questo modello aprirà una nuova era e farà da punto di riferimento per le future moto ibride che a questo punto certamente verranno. Immaginiamo infatti che anche altre grandi case del settore emuleranno tale iniziativa per aprire un nuovo mercato. Non ci sono ancora informazioni relative al prezzo, ma possiamo immaginare un costo leggermente superiore alla linea dei prodotti della casa, vista la peculiarità della moto e soprattutto l’impatto storico che avrà senza dubbio su tutto il settore negli anni a venire.

I punti chiave…