Se ne va tra tante polemiche il cantautore, ex Bluvertigo. Morgan saluta X-Factor non senza lasciare strascichi, ma soprattutto mettendo un cassa un bel gruzzoletto. Quanto ha guadagnato da agosto a novembre facendo il giudice del noto talent show in onda su Sky?

Licenziato da Sky

Alla fine Sky si è pentita della sua richiesta di fare ritorno al noto cantautore Morgan. L’addio a X-Factor non manca di pesanti polemiche, visto il licenziamento finale di cui il cantante è stato fatto oggetto.

“Sky Italia e Fremantle Italia hanno deciso, di comune accordo, di interrompere il rapporto di collaborazione con Morgan e la sua presenza a X Factor come giudice. Una valutazione fatta a seguito di ripetuti comportamenti incompatibili e inappropriati, tenuti anche nei confronti della produzione e durante le esibizioni dei concorrenti, e delle numerose dichiarazioni susseguitesi anche in questi giorni”.

E dire che lo avevano fatto ritornare per aumentare gli ascolti, visto che la sua figura carismatica attrae non poco il grande pubblico. Alla fine però tale scelta si è rivelata essere fallace, dopo le tante polemiche scatenatesi durante la sua presenza nello show. Puntata dopo puntata ilsi è rivelato essere sempre più indifendibile (per la produzione), e alla fine, dopo l’ultima diretta, la produzione ha deciso di licenziarlo:

È quanto si legge nel comunicato rilasciato dalla produzione. Nella puntata in questione Morgan ha litigato un po’ con tutti. Prima ha battibeccato con l’altra giudice Ambra Angiolini, poi ha zittito la conduttrice Francesca Michelin. Fedez ha provato a riportare l’ordine rivolgendosi a lui in modo amichevole, ma Morgan gli ha risposto in malo modo: “Vuoi farmi da psicologo? Sei troppo depresso per essere psicologo”. Insomma, una rottura totale con i suoi colleghi, e alla fine la produzione si è trovata costretta a licenziarlo.

Morgan saluta X-Factor, quanto ha guadagnato?

Il licenziamento con conseguenti polemiche è ormai sulla bocca di tutti, anche di coloro che non seguono abitualmente il programma di Sky.

“Non c’è motivazione per la mia esclusione. Evidentemente non hanno il peso della cultura”.

Alla fine la risposta di Morgan sui social è stata lapidaria:

Insomma, Morgan saluta X-Factor e si scaglia pesantemente anche contro la produzione del talent show, con una frase sibillina che lascia spazio a interpretazioni abbastanza chiare. Ciò detto, la sua partecipazione a questa edizione del programma gli ha portato comunque un bel po’ di soldini in cassa, visto che ha partecipato da agosto fino al mese di novembre. Quanto ha guadagnato in tutto? la risposta è presto detta: 300 mila euro. Insomma, non certo paragonabili ai guadagni di OpenAI, la nota azienda che ha inventato ChatGPT, ma comunque un bel gruzzoletto. La somma è nota poiché il cantante aveva deciso di devolvere metà del proprio cachet a un’associazione LGBTQ+. Questa decisione è stata presa per mettere fine alle polemiche che proprio a inizio agosto avevano portato Morgan ad essere tacciato di omofobia a seguito di alcuni insulti infelici durante un concerto a Selinunte.

Per chiudere la questione, quindi, l’ex giudice aveva deciso di dare in beneficenza metà del suo stipendio ottenuto come giudice di X-Factor. Insomma, si chiude il capitolo Morgan a X-Factor e lo si fa nel peggiore dei modi. Difficile ora capire chi sarà il suo sostituto, quando mancano appena tre puntate alla chiusura di questa edizione. Si è fatto il nome di Riccardo Zanotti come giudice traghettatore, mente per il futuro si sta pensando a Samuel dei Subsonica, o a Elio della band Elio e le Storie Tese.

