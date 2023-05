Usa il sangue del figlio per tornare giovane, ma quanto costa rimanere in forma?

Cosa si è disposti a fare per rimanere giovani? Probabilmente di tutto, visto che da sempre gli alchimisti vanno a caccia dell’elisir di lunga vita come fosse il sacro Graal. C’è però chi non crede alle leggende (giustamente) e prova ad affidarsi a qualcosa di (forse) più concreto, come utilizzare il sangue del figlio per farsi trasfusioni e rimanere giovane. Stiamo parlando del multimilionario Bryan Johnson.

Le stravaganze di un milionario

Follie da ricchi, si potrebbe dire. E in effetti, non c’è nessuna prova scientifica che la trovata di Johnson possa andare a buon fine. Anzi, c’è la possibilità che possa provocare gravi effetti collaterali. Ma cosa ha fatto precisamente questo eccentrico riccone americano? In pratica si è iniettato 1 litro del sangue del figlio 17enne. Ma non è tutto, poiché Bryan ha aggiunto al processo anche il padre. In pratica, il figlio ha donato il sangue a lui, e questi, a sua volta, ha donato un litro del suo sangue al padre 70enne. La missione di Johnson ormai è lo scopo della sua vita e, nonostante la comunità scientifica non avvalori la sua tesi, il suo team di medicina rigenerativa ci crede fortemente.

La trasfusione non è l’unico processo di ringiovanimento a cui il milionario si sottopone. Una dieta rigidissima, una serie di esercizi fisici durissimi e 30 medici che lo seguono costantemente e che gli somministrano farmaci per il ringiovanimento. Secondo le loro analisi, Bryan negli ultimi 3 anni avrebbe ottenuto il cuore di un trentenne, nonostante abbia già 45 anni. Insomma, al di là di questa diavoleria che ci fa venire subito in mente i vampiri dei romanzi godici, gli altri trattamenti adottati dal ricco statunitense sembrano aver portato i loro frutti.

Milionario Johnson, quanto costa l’eterna bellezza?

Peccato che per compiere tutto questo, spenda ben 2 milioni di dollari all’anno.

Il caso del milionario Johnson probabilmente non è l’unica follia riguardo la voglia di rimanere giovani. Sui social l’argomento sta tenendo banco da giorni e c’è chi afferma che, in effetti, se avesse tutti i suoi soldi farebbe altrettanto. C’è naturalmente anche chi lo critica aspramente, accusandolo di non voler accettare il presente e viversi serenamente la sua reale età. È innegabile però che la voglia di rimanere giovani e belli è un desiderio di tutti e sarebbe da ipocriti asserire il contrario. Anzi, dobbiamo ricordare che c’è chi spende migliaia e migliaia di euro per rifarsi con la chirurgia plastica. Tutto sommato quindi le azioni di Johnson hanno quanto meno una loro ragione d’essere più salutare, visto che al milionario interessa soprattutto stare bene fisicamente, e non soltanto apparire giovane.

Noi comuni mortali invece dobbiamo accontentarci dei prodotti di cosmetica, parliamo di un mercato che comunque ha un suo forte guadagno. Anzi, per quanto riguarda il mondo online, si tratta del quinto settore con più fatturato, almeno in Italia. Ogni anno si registra un tasso di crescita costante. Secondo i dati della società di analisi di Zion Market Research, entro il 2024 il mercato globale dei cosmetici dovrebbe pesare 863 miliardi di dollari. Ecco le percentuali della vendita online:

40%: cura della pelle;

21%: cura dei capelli;

18%: trucco;

11%: profumi;

10%: prodotti per l’igiene.

Si stima che gli italiani spendano in media 31 euro al mese, e 250 euro all’anno. Quindi, un mercato decisamente interessante, nonostante la crisi economica e l’inflazione che avanza. Già, in fondo le follie del milionario Johnson potrebbero non essere così folli.

In sintesi…