Milionari italiani, quanti sono i super ricchi nel nostro paese?

Il nostro è un paese pieno di contraddizioni. Una di queste è quella finanziaria, dove convivono tante persone in difficoltà economica e altre che invece sono super ricche. Ma quanti sono i milionari italiani? A effettuare uno studio approfondito ci ha pensato Boston Consulting Group, il quale ha raccolto i dati relativi al 2022. Ne risulta che il nostro paese occupa l’ottava posizione nella classifica della ricchezza finanziaria.

Siamo ottavi nel mondo

Noi siamo ottavi nel mondo per ricchezza finanziaria. Sì, ma noi chi? Chi sono questi super ricchi che vivono nel nostro paese? innanzitutto, godiamoci il dato. Sì, siamo ottavi, anche se lo studio rivela che la ricchezza globale è scesa del 4% rispetto al 2021. A quanto pare, ciò è dovuto soprattutto al cattivo andamento dei mercati finanziari. Anche l’andamento del nostro paese è in linea con quello globale, con una perdita del 3% rispetto all’anno precedente. I dati del 2’22 indicano comunque un calo generale che fa presagire la perdita di altri punti percentuali in merito alla ricchezza globale, nonostante PIL, occupazione e redditività delle imprese mostrano una crescita contenuta e costante. Si tratta di una contrazione che non si registrava dal 2008, quando ci fu il crollo dei mercati finanziari a seguito della crisi negli Stati Uniti legata ai mutui.

Nel merito alla situazione economica del nostro paese, è intervenuto lo stesso Graziano Pace, principal di Boston Consulting Group, società di consulenza, il quale ha dichiarato:

“Ci aspettiamo che il miglioramento del contesto macroeconomico e il rimbalzo dei mercati possano guidare un ritorno alla crescita già nel 2023, gli operatori del settore dovranno tuttavia continuare a lavorare su un’offerta distintiva, un servizio di advisory eccellente e un modello operativo ottimizzato per sostenere la ripresa nel medio-lungo termine”.

Sono parole incoraggianti, ma che allo stesso tempo fungono da monito per gli operatori del settore, i quali dovranno dare il massimo per sostenere le imprese.

Milionari italiani, quanti sono?

Confermato l’ottavo posto per il nostro paese, il quale mostra anche una crescita del 2,1% per quanto riguarda il pool di asset reali e passività. La quota raggiunta è di 13.700 miliardi di dollari. Nello specifico, durante il 2022, il paese ha raccolto:

11,6% della ricchezza finanziaria;

11,7% degli asset reali;

6,8% delle passività dell’Europa Occidentale.

Ma rispondiamo finalmente alla tanto attesa domanda. Quanti sono i milionari in Italia? Secondo i dati raccolti da Boston Consulting Group, ci sono 411 persone che toccano il milione di dollari nel nostro paese. Ciò corrisponde allo 0,06% della popolazione italiana. Queste persone hanno in pratica il 43% dell’intero patrimonio finanziario del paese. Al primo posto tra i più ricchi d’Italia rimane Giovanni Ferrero, patron del gruppo omonimo. Segue lo stilista Giorgio Armani. A livello globale, infine, le previsioni indicano un aumento della ricchezza finanziaria di circa il 5% per un valore generale di 267.000 miliardi di dollari. Tale crescita è dovuta soprattutto alla spinta dell’Asia, in particolare del Medio Oriente, mentre Europa e USA sembrano aver perso la loro centralità.

