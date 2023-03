Miliardarie italiane, chi sono le donne più ricche nel nostro paese? La classifica

Interessante studio effettuato da International Women’s Day Study, il quale ha elaborato i dati di Forbes per scoprire chi sono le donne più ricche del mondo. Chi sono le miliardarie italiane, quelle che superano il miliardo di euro? Scopriamolo insieme.

Miliardarie italiane, chi sono?

Lo studio citato raccoglie i dati di Forbes per analizzare quali sono i paesi che hanno più donne ricche. Per la prima volta l’Italia occupa la quarta posizione, appena fuori dal podio e quindi medaglia di legno. Al primo posto ci sono gli Stati Uniti con 92 donne miliardarie. Segue la Cina con 46 e la Germania a completare il podio con 32. E l’Italia? In totale ne classifica 16, tutte come detto oltre il miliardo di euro di guadagno. Ma chi sono? Ecco la lista:

Massimiliana Landini Aleotti – 6,7 miliardi di dollari Miuccia Prada – 5,2 miliardi di dollari Alessandra Garavoglia – 3,44 miliardi di dollari Giuliana Benetton – 3,19 miliardi di dollari Isabella Seràgnoli – 3,18 miliardi di dollari Susan Carol Holland – 2,81 miliardi di dollari Marina Prada – 2,25 miliardi di dollari Maria Franca Fissolo – 1,97 miliardi di dollari Lina Tombolato – 1,71 miliardi di dollari Sabrina Benetton – 1,63 miliardi di dollari Giuliana Caprotti – 1,49 miliardi di dollari Marina Caprotti – 1,49 miliardi di dollari Barbara Benetton – 1,46 miliardi di dollari Simona Giorgetta – 1,27 miliardi di dollari Veronica Squinzi – 1,19 miliardi di dollari Stefania Triva – 1,17 miliardi di dollari

Le top tra le top

Dopo la classifica delle donne più influenti, ecco quella delle più ricche.

Per chi non conoscesse i nomi sopra elencati, andiamo a vedere le zone più alte della classifica per conoscere meglio le miliardarie italiane appena citate. Al primo posto abbiamo, proprietaria dell’azienda farmaceutica Menarini. Il suo patrimonio netto le permette non solo di avere lo scettro di donna più ricca d’Italia, ma anche di posizionarsi 56esima nella classifica mondiale. Al secondo posto abbiamo invece, stilista e imprenditrice milanese che ha trasformato il suo marchio in una delle eccellenze del made in Italy.

Terza piazza per Alessandra Garavoglia, consigliera di amministrazione del Gruppo Campari. Al quarto troviamo invece Giuliana Benetton. Anche qui il cognome dice tutto, visto che la miliardaria in questione è cofondatrice del noto gruppo produttore di abbigliamento. La quinta posizione invece è tutta per Isabella Seràgnoli, azionista unico di Coesia, un gruppo di aziende per soluzioni industriali e imballaggio.

Susan Carol Holland è invece presidente Amplifon. Segue Marina Prada, altra prestigiosa esponente della famiglia omonima. Maria Franca Fissolo è invece imprenditrice e vedova di Michele Ferrero. Nono posto per Lina Tombolato, vedova di Ennio Doris, presidente di Banca Mediolanum. Infine, chiudiamo la top ten con Sabrina Benetton, della nota famiglia produttrice di abbigliamento.