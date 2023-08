Miliardari dell’energia, gli uomini più ricchi del settore, solo un italiano

Il settore energetico è stato uno dei più discussi nell’ultimo anno a seguito del caro prezzi. Parliamo di un mercato particolarmente prolifico che ha fatto arricchire non pochi imprenditori. Ma chi sono i miliardari dell’energia? La classifica degli uomini più ricchi di questo speciale ambito ci arriva da Forbes, la quale ha stilato la solita top 100. Noi ci concentreremo sui primi 10 in classifica e cercheremo di scoprire se c’è traccia di un italiano.

Un solo italiano in classifica

Purtroppo c’è un solo italiano nella classifica dei miliardari dell’energia e per scovarlo bisogna andare ben oltre la decima posizione. Stiamo parlando di Massimo Moratti, che occupa la 74esima posizione con un patrimonio netto di 1,6 miliardi di euro. Benché sia soprattutto noto per essere stato proprietario dell’Inter per quasi 20 anni (dal 1995 al 2013), Moratti deve in realtà i suoi successi economici alla sua posizione all’interno della Soras, della quale è il maggior azionista. Si tratta della più grande raffineria di petrolio del nostro paese. Fu fondata nel 1962 dal padre Angelo. Attualmente Massimo Moratti possiede il 20% dell’azienda, la quale ha un impianto di gassificazione di combustibili liquidi, un parco eolico in Sardegna e stazioni di servizio, principalmente in Spagna. Oggi Moratti ha 78 anni e si gode il prestigioso riconoscimento di essere l’unico italiano presente nella top 100 dei più ricchi del settore.

Quando però parliamo del top del top, allora non possiamo che concentrarci sul primo posto assoluto. Il miliardario più ricco del settore energetico è Low Tuck Kwong, conosciuto come il re del Carbone. È nato a Singapore, ma ha fatto fortuna in Indonesia. La sua avventura inizia nel 1972, a soli 22 anni. Dopo avere raggiunto il successo nel settore edile, ha acquistato la prima miniera nel 1997 e in seguito ha fondato Bayan Resources, società di estrazione del carbone, di cui è anche presidente. È inoltre a capo della Metis Energy, che si occupa di energia rinnovabile. Il suo patrimonio netto è di ben 24,7 miliardi di dollari e, come dicevamo, è al primo posto in questa classifica di settore.

Miliardari dell’energia, la classifica

È interessante notare però che Low Tuck Kwong, oggi 75enne, è anche presente nella classifica dei più ricchi al mondo in assoluto. In questo specifico caso occupa la 24esima posizione.

Veniamo dunque a bomba e scopriamo finalmente qual è la classifica dei miliardari dell’energia, gli uomini più ricchi di questo specifico settore. Nell’elenco il paese d’origine del miliardario e il suo patrimonio netto. Ecco la top ten stilata per l’occasione da Forbes:

1 | Low Tuck Kwong

Paese: Singapore

Patrimonio: 24,7 miliardi

Paese: Singapore Patrimonio: 24,7 miliardi 2 | Leonid Mikhelson e famiglia

Paese: Russia

Patrimonio: 21,6 miliardi

Paese: Russia Patrimonio: 21,6 miliardi 3 | Vagit Alekperov

Paese: Russia

Patrimonio: 20,5 miliardi

Paese: Russia Patrimonio: 20,5 miliardi 4 | Harold Hamm e famiglia

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 18,5 miliardi

Paese: Stati Uniti Patrimonio: 18,5 miliardi 4 | Gennady Timchenko

Paese: Russia

Patrimonio: 18,5 miliardi

Paese: Russia Patrimonio: 18,5 miliardi 6 | George Kaiser

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 13,8 miliardi

Paese: Stati Uniti Patrimonio: 13,8 miliardi 7 | Mikhail Fridman

Paese: Russia

Patrimonio: 12,6 miliardi

Paese: Russia Patrimonio: 12,6 miliardi 8 | Sarath Ratavanadi

Paese: Tailandia

Patrimonio: 11,4 miliardi

Paese: Tailandia Patrimonio: 11,4 miliardi 9 | Jeffery Hildebrand

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 11,1 miliardi

Paese: Stati Uniti Patrimonio: 11,1 miliardi 10 | Autry Stephens

Paese: Stati Uniti

Patrimonio: 10 miliardi

i punti chiave…