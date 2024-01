Il tempo di passerelle per l’alta moda si sta per avvicinare. Al via la Milano Fashion Week 2024. Il primo dei due appuntamenti in programma anche quest’anno avrà luogo dal 20 al 26 febbraio prossimo. Il capoluogo lombardo diventa capitale della moda, ma non sarà l’unica città a vestire l’abito costoso. Gli esperti di Musement ci hanno infatti offerto un assaggio delle altre strade che caratterizzeranno l’evento e che saranno smuoveranno il turismo.

All’insegna dell’alta moda

La settimana della moda milanese è pronta per il via, ma nei prossimi mesi anche altre città daranno spazio alla settimana del fashion week.

Città come, Madrid, Londra e New York ospiteranno il grande evento e fomenteranno il turismo. Per questo motivo Musement, piattaforma online dedicata ad attività, tour, musei, spettacoli ed eventi artistici, ha pensato bene di selezionare sei strade che tutti gli appassionati dovrebbero visitare almeno una volta nella loro vita. Naturalmente, gli occhi degli appassionati in questo momento sono tutti rivolti verso la Milano Fashion Week che aprirà le porte delle sfilate internazionali con la collezione uomo autunno/inverno. Scopriremo quali saranno le tendenze per la2024/25 e altro ancora.

Ma partiamo con la prima strada selezionata dagli esperti. Stiamo parlando di Rue Saint-Honoré, a Parigi. In questa via lunga quasi 2 chilometri, vicina ad alcune delle attrazioni più iconiche della città, come il Museo del Louvre e i Jardin des Tuileries, si trovano i marchi di lusso più famosi al mondo, tra cui Hermès, Chanel e Yves Saint Laurent. A questo punto è d’uopo tornare alla nostra Milano, con l’ormai famoso quadrilatero della moda. Si tratta di un’era che comprende via Monte Napoleone, via Alessandro Manzoni, via della Spiga e Corso Venezia. Gli amanti dello shopping sono assicurati, qui avrete pane per i vostri denti.

Milano Fashion Week 2024 e non solo

Nella zona si racchiudono boutique, atelier e negozi di moda internazionali, come Versace,, Prada, Gucci, Chanel, Bulgari, Cartier e Louis Vuitton. Del resto, anche la classifica dello shopping tourism ha premiato il nostro Paese.

Dopo aver visto cosa ci attende a Milano, continuano la carrellata di Fashion Week con le altre strade selezionate dagli esperti. La Fifth Avenue è probabilmente la strada più famosa e non poteva non essere presente in questa lista. Questa strada ospita i negozi più esclusivi di New York, tra cui i monomarca di molti brand di lusso. Tra le tappe obbligate c’è Tiffany & Co e e Saks Fifth Avenue. Inoltre, Musement consiglia una visita al Metropolitan Museum of Art, che fino al 3 marzo ospita la mostra Women Dressing Women. Sloane Street, a Londra, offre Htel di lusso e oltre 50 boutique firmate che si affacciano sulla strada. Ci sono negozi di grandi marchi come Tom Ford, Roberto Cavalli, Valentino e Cartier. Andiamo in Spagna con Calle Serrano, Madrid. Qui concentrano negozi di lusso di marchi nazionali e internazionali, tra cui Carolina Herrera, Armani, Chopard e Louis Vuitton.

Ultima tappa a Tokyo, con la strada che prende il nome di Ginza. Famosa per i suoi grandi centri commerciali, è un’attrazione amata sia dai turisti che dalle persone del posto, Dagli storici grandi magazzini Ginza Mitsukoshi, Matsuya Ginza e Wako all’esclusivo Ginza Six, anche in questo caso gli amanti del fashion avranno di che divertirsi. Gli esperti consigliano una visita alla Shisheido Gallery, gestita dall’omonima azienda di cosmetici, o alla Maison Hermès, che invece è dedicata a interessanti mostre d’arte.

I punti chiave…