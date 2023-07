Milano Area C: stangata sul ticket d’ingresso, ecco di quanto rincara

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala annuncerà oggi le nuove norme anti-traffico. Appare ormai inevitabile il rincaro del ticket d’ingresso all’Area C di Milano, già definito da tempo in seno alla giunta. C’è però un’altra regola in arrivo che, se confermata, rappresenterebbe la vera novità di questa giornata: l’estensione dell’ingresso a pagamento in centro anche durante il fine settimana. Di fatto un Area C perenne, sempre “accesa”, a differenza invece di quanto visto finora.

Milano Area C: ecco la stangata sull’ingresso a pagamento

Il ticket per entrare nell’Area C di Milano aumenterà da 5 a 7,5 euro. Di fatto il rincaro sarà del 50%. Ma non è tutto, perché come già accennato nell’introduzione, c’è un’altra norma che potrebbe ulteriormente accendere le polemiche.

Ci riferiamo all’estensione degli ingressi a pagamento al sabato e alla domenica, per un’Area C che diventerebbe quindi perenne.

A questo proposito, ricordiamo che ad oggi l’Area C del capoluogo meneghino si accende dalle 7:30 alle 19:30 dei giorni feriali, quindi dal lunedì al venerdì. L’importo del ticket d’ingresso dovrebbe inoltre essere il medesimo rispetto a quanto richiesto durante la settimana. Ciò significa che occorreranno sempre 7,5 euro per entrare in centro a Milano con l’automobile sette giorni su sette.

Altra stangata per i residenti nei Bastioni

Le nuove norme anti-traffico che la giunta del sindaco di Milano Giuseppe Sala si appresta a varare andranno a colpire anche i residenti nei Bastioni. Ad oggi quest’ultimi possono beneficiare di 40 ingressi gratuiti, mentre dal quarantunesimo hanno diritto alla tariffa scontata a due euro.

Con l’approvazione del nuovo pacchetto di regole sull’Area C, dal quarantunesimo ingresso in avanti la tariffa dovrebbe aumentare da 2 a 3 euro. Anche in questo caso, quindi, si tratta di un aumento pari al 50%.

Insomma se l’Area C si estenderà anche durante il weekend, per i cittadini sarà ancora più difficile circolare nelle zona a traffico limitato e ciò sigbnifica che il centro sarà a pagamento ogni giorno. La nuova regola sull’Area C era stata in qualche modo anticipata sal sondaco che alcuni giorni fa aveva detto:

“A Milano ci sono troppe auto, ne abbiamo 49 per ogni 100 abitanti e io voglio lavorare perché arrivino a 40 in dieci anni”.

L’obiettivo, insomma, sembra chiaro. Arrivare ad avere meno auto e quindi cercare di promuovere in tutti i modi i mezzi pubblici e altri mezzi di trasporto green.

Riassumendo

– Nella giornata di oggi il sindaco Giuseppe Sala comunicherà il pacchetto di nuove norme sull’Area C di Milano.

– È prevista una stangata del 50% sul ticket d’ingresso in Area C, che passerà da 5 a 7,50 euro.

– Il rincaro dell’ingresso a pagamento in centro a Milano non è però l’unica novità prevista dal nuovo pacchetto di norme.

– Innanzitutto dovrebbe essere confermata l’estensione dell’Area C anche al fine settimana. Questo significa che il centro diventerà a pagamento sette giorni su sette.

– Inoltre è previsto un rincaro del 50% anche per il biglietto d’ingresso dei residenti nei Bastioni, che passerà da 2 a 3 euro.