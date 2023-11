Stavolta sono gli esperti di Gambero Rosso a fornirci una gustosa lista dei migliori vini italiani sotto i 20 euro. Insomma, si punta alla qualità tenendo però conto del prezzo, in perfetta simbiosi con quelle che sono ormai le esigenze dei nostri tempi. Stringere la cinghia visti i prezzi stratosferici per fare la spesa è ormai d’obbligo, ma allo stesso tempo si cerca di non rinunciare a tutti i piaceri della vita, come può essere quello di assaporare un buon vino made in Italy.

Una scelta nel rispetto del rapporto qualità prezzo

Con le sue guide ormai rappresenta una delle grandi eccellenze dell’enogastronomia e non solo. In particolare, gli appassionati di classifiche e di prodotti più in, sono sempre a caccia di consigli per scoprire quali sono i prodotti migliori da prendere per risparmiare. Sempre a proposito di Gambero Rosso, particolarmente interessante è anche conoscere quali sono le migliori gelaterie d’Italia, argomento che però ha un trend decisamente più alto in estate. Ciò detto, passiamo ora parlare di vini e scopriamo quali sono i migliori secondo i consigli dei succitati esperti. La nuova guida si chiama Berebene e mette in risalto quella che è l’eccellenza del made in Italy senza però svenarsi per l’acquisto. Per farlo, gli esperti hanno dato importanza non all’etichetta, la quale spesso di superiore ha solo il costo, ma alle reali caratteristiche del prodotto.

Fragranza, bevibilità, ma soprattutto il sapiente lavoro delle cantine che non speculano sul prezzo, ma che si dedicano semplicemente alla lavorazione delle materie prime. Per quanto riguarda i criteri scelti, per la nuova guida alcune cose sono cambiate. La soglia di ingresso è passata da 13 a 15 euro e i controlli sono aumentati. Inoltre, sono state inserite anche altre categorie, come ad esempio quella relativa al miglior vino a meno di 5 euro.

Migliori vini sotto i 20 euro

Ampio spazio poi a ristoranti, enoteche e trattorie da inserire nella lista dei migliori punti dove bere vino in Italia, con l’importante paletto della somma da tenersi sotto i 40 euro. Insomma, unache va mirata verso il carovita e che quindi prende in considerazione finalmente anche le tasche degli italiani.

Ma quali sono questi vini che, spendendo poco, ci offrono il meglio del made in Italy? Partiamo dal vino bianco, il più buono secondo la nuova guida di Gambero Rosso è quello offerto dalla cantina Casale Marchese di Frascati. È prodotto con un mix di uve locali e internazionali e il suo prezzo non supera i 20 euro. Per quanto riguarda i consigli per la degustazione, si tratta di un vino perfetto in abbinamento con il pesce, le frittate con verdure e i formaggi freschi. Il prodotto in questione è gestito dalla famiglia Carletti da cinque generazioni. Insomma, per quanto riguarda i migliori vini, e nello specifico quelli bianchi, il prodotto in questione sembra essere il top del momento per gli esperti di Gambero Rosso.

Naturalmente, a questo punto non ci rimane che conoscere invece quello che è il miglior vino rosso, sempre per rapporto qualità prezzo. Ad aggiudicarsi il primo posto è l’Anima di Primitivo 2021. Si tratta di un primitivo di Manduria prodotto nelle vigne della famiglia Quarta presenti tra la Campania e la Puglia. Si tratta di una bevanda che risulta essere perfetta se accompagnata da carne rossa e bombette pugliesi. Anche in questo caso il prezzo non supera i 20 euro.

I punti salienti…