Migliori vini più venduti al supermercato nel 2022 e le bottiglie emergenti

Qual è stato nel 2021 il vino al supermercato più venduto in Italia? La risposta arriva dalla ricerca Iri per Vinitaly, che verrà presentata il prossimo 11 aprile nel corso della nota Fiera di Verona. Prima di vedere la classifica, segnaliamo che lo scorso anno la Grande distribuzione ha fatto registrare trend positivi, soprattutto grazie alle vendite di Docg, Igt e Doc, oltre che delle bollicine, che hanno avuto il rialzo più importante (fino 20% del valore rispetto a dodici mesi prima). Complessivamente, il mercato del vino in Italia ha un valore intorno ai 3 miliardi di euro, con oltre 770 milioni di litri venduti.

Classifica vini più venduti al supermercato in Italia nel 2021

Secondo i dati del 2021, la ricerca Iri per Vinitaly pone al primo posto il Chianti, con oltre 15 milioni di litri venduti in un solo anno, e una crescita del 3% a volume e superiore al 5% per quanto riguarda il valore. Seconda posizione invece per il Lambrusco, che a differenza del Chianti ha conosciuto nel 2021 una flessione di quasi 7 punti percentuali a volumi (-5,7 a valore), per un totale di litri venduti di poco superiore ai 13 milioni. Terza posizione, stabile rispetto alla classifica di dodici mesi fa, il Montepulciano d’Abruzzo, che ha totalizzato vendite pari a 9 milioni di litri.

Il Vermentino è il vino che è cresciuto di più

Stabili anche le vendite per volume (+0,2 per cento rispetto al confronto con il 2020), mentre il valore si è attestato nel corso dell’ultimo a un +3,7%. A crescere più di tutti durante il 2021 è stato il Vermentino, salito fino in quinta posizione con un aumento di volume pari al 21,9%, senza contare che il valore è cresciuto addirittura del 25%. Bene anche il pugliese Primitivo, l’emiliano Pignoletto e il Valpolicella veneto, con quest’ultimo che ha fatto segnare una crescita del 15,9% a volume e del 16,9% a valore.

