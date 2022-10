I migliori vini d’Italia secondo Slow Wine 2023: da Nord a Sud

Il vino è una delle bevande più amate in assoluto. Dite tutto agli italiani ma non di rinunciare al vino. Bianco, rosso o rosato non importa. Al ristorante è una delle prime cose a cui si pensa. E anche quando si va a fare la spesa capita di fermarsi davanti agli scaffali, curiosi di trovare la bottiglia più buona al miglior prezzo. A partire dal prossimo 15 ottobre uscirà nelle librerie la nuova edizione di Slow Wine, la guida che premia i migliori vini, le cantine e i produttori d’Italia. Per l’edizione 2023 lo staff di Slow Food, l’associazione internazionale no profit dedicata al cibo fondata nel 1986 a Bra dal gastronomo Carlo Petrini, ha visitato quasi duemila cantine e assaggiato oltre 24.000 vini.

Scopriamo insieme quali sono i migliori vini d’Italia per l’edizione 2023 di Slow Wine, con tutte le novità presenti nella categoria “Top” dal Trentino Alto Adige alla Sardegna.

I migliori vini del Nord Italia

Sotto l’etichetta Top Wine 2023 si annovera per primo il Teroldego Dannato 2015 della cantina Redondel di Mezzolombardo (provincia di Trento). Spostiamoci ora in Piemonte, dove il riconoscimento è andato al MacFol 2019 del produttore cuneese Ezio Cerutti. In Veneto, invece, la palma di Top Wine spetta al Soave Cl. La Froscà 2020 prodotto dalla cantina Gini. Nella regione Friuli Venezia Giulia il premio va al Collio Friulano, definito dalla guida Slow Wine come “un’interpretazione da ricordare e un prodotto di grandissima misura”. Si segnala inoltre – tra le new entry stavolta – il Romagna Sangiovese Sup. di Predappio Vigna, prodotto dalla Fattoria Alessandro Nicolucci di Predappio.

I migliori del Centro Italia

Le Marche salgono alla ribalta della cronaca sia con l’Arsura 2019 della cantina di Valter Mattoni a Castorano (provincia di Ascoli Piceno) sia con il Castelli di Jesi Verdicchio Ris.

I migliori da bere del Sud Italia

Cl. Lauro 2019 della cantina Poderi Mattioli di Serra De’ Conti (provincia di Ancona). Trasferiamoci ora in Toscana, dove il premio Top Wine se l’è aggiudicato il Maremma Toscana Ciliegiolo Poggio Pinzo 2020 della cantina Sassotondo di Sorano (provincia di Grosseto). Per quest’ultimo gli esperti dell’associazione Slow Food hanno parlato di vino “armonioso e profondo, con un’acidità ben integrata e un finale invitante”.

Le due isole maggiori sono sugli scudi dei vini più buoni anche in occasione dell’edizione 2023 di Slow Wine. Iniziamo dalla Sicilia, in classifica grazie al Menfi Grillo Coste al Vento 2021 della cantina Barbera, prodotto nelle immediate vicinanze della Valle dei Templi. In Sardegna, invece, dobbiamo recarci in provincia di Nuoro per gustare il Karamare 2021, Top Wine 2023 dell’isola sarda. Si tratta di un Cannonau bianco dallo spiccato sentore salino e dalle note mediterranee. Insomma, ad ogni regione corrisponde un vino che vale la pena assaggiare. In fondo, l’Italia è anche questo: la patria del vino.