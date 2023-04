I migliori vini economici italiani a meno di 10 euro da provare almeno una volta

Il vino, si sa, è una delle bevande più apprezzate dagli italiani, eccetto qualche rara eccezione. Onnipresente a tavola, specialmente per le grandi occasioni, e al ristorante, purtroppo è anche tra le bevande più care. Per fortuna comunque non tutti i vini costano un occhio della testa. Di seguito trovi 5 vini selezionati personalmente dalla nostra redazione tra i migliori vini italiani a meno di 10 euro. La scelta è ricaduta sul Zaccagnini Montepulcino d’Abruzzo Tralcetto 2016, il Feudo Montoni Sicilia Catarratto Masso 2018, il Ruggeri Prosecco Argeo Brut, il Mandrarossa Cavadiserpe 2016 e il Ceci Otello Nero di Lambrusco.

Zaccagnini Montepulciano d’Abruzzo Tralcetto 2016

Il Montepulciano d’Abruzzo di Zaccagnini è un vino che si distingue per il suo rosso rubino intenso con dei riflessi chiari violacei. Ideale da accompagnare a piatti a base di carne, magari con una tagliata al rosmarino, risulta selezionato dal blog xtraWine tra i migliori 5 vini italiani da provare a meno di 10 euro.

I migliori vini economici italiani, c’è anche il Feudo Montoni Sicilia Catarratto Masso 2018

Oggi lo si trova in offerta sul sito di Tannico a 7,20 euro.

Il Catarratto del Masso è un vino bianco D.O.C. Sicilia, prodotto nei vigneti di Cammarata, in provincia di Agrigento, a un’altitudine di 700 metri. Si presenta alla vista di colore giallo dorato, mentre al palato è persistente e fresco. Ideale per accompagnare formaggi freschi, carni bianche e pesce, si sposa bene anche per un classico aperitivo. Nel 2021 è stato premiato nella guida Berebene del Gambero Rosso con il riconoscimento dei Tre Bicchieri.

Ruggeri Prosecco Argeo Brut

Il Prosecco Brut DOC Argeo della cantina Ruggeri è prodotto al 100% con uve glera nei vigneti dell’area settentrionale della provincia di Treviso.

Mandrarossa Cavadiserpe 2016

A prima vista si presenta con un colore verdolino brillante, mentre in bocca è cremoso e fresco. Pensato per i momenti conviviali, si adatta alla perfezione per accompagnare la mortadella e i crostacei cotti al vapore. Anche lui figura tra i vini consigliati dal blog xtraWine da provare a meno di 10 euro.

Il Cavadiserpe è un vino rosso Terre Siciliane IGT prodotto dalla cantina Mandrarossa, marchio di spicco delle Cantine Settesoli. Dal rosso rubino intenso con riflessi profondi violacei, il consiglio è di abbinare questo vino ai primi e ai secondi di terra come, ad esempio, alle costolette di agnello impanate insieme alle patate arrosto al rosmarino. Nell’edizione 2021 è stato premiato dai Tre Bicchieri nella guida Berebene del Gambero Rosso.

Ceci Otello Nero di Lambrusco

L’Otello Ceci Nero di Lambrusco è un vino rosso frizzante prodotto dalle rinomate Cantine Ceci. Si presenta con un colore rosso intenso e un profumo appagante. Ideale se abbinato con i salumi della tradizione italiana, è perfetto anche insieme a risotti e paste. Il blog xtraWine l’ha selezionato tra i migliori 5 vini italiani che costano meno di 10 euro.

Che vini scegliere

I cinque vini selezionati dalla nostra redazione sono alcuni dei migliori vini italiani low cost il cui prezzo è inferiore ai 10 euro. Tutti e cinque rappresentano vini di qualità e sono la migliore espressione delle tradizioni e dei territori in cui vengono prodotti. Quale scegliete tra i cinque? Preferite il Nero di Lambrusco delle Cantine Ceci o il Prosecco Argeo, oppure ancora il Montepulciano d’Abruzzo? Fate la vostra scelta.