Migliori vini d’Italia 2022 regione per regione secondo la nuova guida di Vinibuoni d’Italia

La nuova guida Vinibuoni d’Italia 2022 del Touring Club Italiano ha stilato la lista dei migliori vini italiani regione per regione. La cantina migliore in assoluto è Poggio di Sotto, appartenente al gruppo Collemassari di Claudio Tipa, premiata con ben tre vini diversi: il Brunello di Montalcino Docg 2016, il Rosso di Montalcino Doc 2018 e il Brunello di Montalcino Docg Riserva 2015.

A seguire la lista dei migliori vini d’Italia nel 2022 secondo la nuova edizione della guida Vinibuoni d’Italia. Mettiamo solo i primi, per la lista completa si faccia riferimento al sito sopra indicato.

Classifica migliori vini d’Italia 2022 secondo la guida Vinibuoni d’Italia del Touring Club Italiano

Valle d’Aosta

– Cave des Onze Communes – Valle d’Aosta Doc Petite Arvine 2020

– Di Barrò – Valle d’Aosta Doc Fumin 2017

Piemonte

– Abrigo Orlando – Barbaresco Docg Meruzzano 2018

– Alessandria Fratelli – Langhe Doc Nebbiolo Prinsiòt 2019

– Alvio Pestarino – Ovada Docg 1919 2018

– Angelini Paolo – Grignolino del Monferrato Casalese Doc Arbian 2020

Liguria

– Agricoltura 5Terre – Cinque Terre Doc Vigne Alte 2020

– BioVio – Riviera Ligure di Ponente Doc Pigato Marenè 2020

– Cantine Lunae – Colli di Luni Doc Vermentino Numero Chiuso 2017

– Cheo – Cinque Terre Doc Perciò 2020

Lombardia

– ARPEPE – Valtellina Superiore Docg Inferno Fiamme Antiche 2017

– ARPEPE – Valtellina Superiore Docg Sassella Riserva Rocce Rosse 2013

– Balgera Vini – Valtellina Superiore Docg Valgella Riserva Pizaméi 2013

– Banino – Collina del Milanese Igt Passito Aureum 2018

– Bettini Fratelli – Valtellina Superiore Docg Vigna La Cornella 2016

Veneto

– Accordini Stefano – Amarone della Valpolicella Docg Classico Riserva Il Fornetto 2015

– Adami – Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Spumante Dry Rive di Colbertaldo Vigneto Giardino 2020

– Adami Aldo – Bardolino Doc 2020

– Allegrini – Veronese Igt Corvina La Poja 2017

– Andreola – Valdobbiadene Prosecco Docg Dry Rive di Rolle Vigne dei Piai Millesimato 2020

Alto Adige

– Ansitz Waldgries – Alto Adige Doc Lagrein Riserva Mirell 2018

– Ansitz Waldgries – Alto Adige Doc Moscato Rosa Passito 2019

– Baron Di Pauli – Alto Adige Lago di Caldaro Doc Classico Superiore Vigna Arzenhof Kalkofen 2019

– Cantina Andriano – Alto Adige Doc Gewürztraminer Passito Juvelo 2019

– Cantina Bolzano – Alto Adige Doc Lagrein Riserva Prestige 2019

Trentino

– AA Foradori – Vigneti delle Dolomiti Igt Teroldego Foradori 2019

– Bongiovanni Lorenzo – Trentino Doc Marzemino 2019

– Cantina Andrea Martinelli 1860 – Teroldego Rotaliano Doc Maso Chini 2018

– Cantina Toblino – Vigneti delle Dolomiti Igt Nosiola Largiller 2013

– De Vescovi Ulzbach – Teroldego Rotaliano Doc Vigilius 2018

Friuli Venezia Giulia

– Aquila del Torre – Friuli Colli Orientali Doc Refosco dal Peduncolo Rosso Riserva 2016

– Borgo San Daniele – Friuli Isonzo Doc Pignolo Arbis Ròs 2016

– Bortolusso Cav.

Emiro – Trevenezie Igt Schioppettino 2018– Branko – Collio Doc Friulano 2020– Buzzinelli Maurizio – Collio Doc Friulano 2020

Emilia-Romagna

– Cantina di Carpi e Sorbara – Lambrusco di Sorbara Doc Rosso Frizzante 923 Terre della Verdeta

– Cantina di Santa Croce – Lambrusco Salamino di Santa Croce Doc Rosso Frizzante Vigne Vecchie 2020

– Cleto Chiarli Tenute Agricole – Lambrusco di Sorbara Doc Rosso Frizzante Lambrusco del Fondatore 2020

– Cleto Chiarli Tenute Agricole – Lambrusco di Sorbara Doc Rosso Frizzante Vecchia Modena Premium Mention Honorable 2020

– Condé – Romagna Doc Sangiovese Predappio 2018

Toscana

– Agricola Arrighi – Elba Aleatico Passito Docg Silosò 2020

– Altesino – Brunello di Montalcino Docg Montosoli 2016

– Amiata…I Vini del Vulcano – Toscana Igt Rosso Lapillo 2017

– Argiano – Brunello di Montalcino Docg Vigna del Suolo 2016

– Badia a Coltibuono – Chianti Classico Docg 2019

Marche

– Bucci – Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Docg Classico Villa Bucci 2018

– Cantine Fontezoppa – Colli Maceratesi Doc Ribona Asola 2017

– Cantine Fontezoppa – I Terreni di Sanseverino Doc Rosso Passito Cascià 2011

– Colleonorato – Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore La Giostra 2019

– Coroncino – Verdicchio dei Castelli di Jesi Doc Classico Superiore Gaiospino 2018

Umbria

– Antonelli San Marco – Montefalco Sagrantino Docg 2016

– Antonelli San Marco – Spoleto Doc Trebbiano Spoletino Trebium 2020

– Arnaldo Caprai – Montefalco Sagrantino Docg 25 Anni 2016

– Arnaldo Caprai – Montefalco Sagrantino Docg Collepiano 2017

Dal Lazio alla Sardegna

Lazio

– Antiche Cantine Migliaccio – Lazio Igt Bianco Biancolella 2020

– Artico – Azienda Agricola – Lazio Igt Trebbiano Amaltea 2019

– Fontana Candida – Frascati Superiore Docg Riserva Luna Mater 2020

– Gabriele Magno – Frascati Superiore Docg Riserva Vigneto la Torretta di Valle Marciana 2019

Abruzzo

– Cantina Tollo – Montepulciano d’Abruzzo Doc Riserva Mo 2017

– Cantine Agriverde – Montepulciano d’Abruzzo Doc Riserva Plateo 2015

– Castorani – Montepulciano d’Abruzzo Doc Terre di Casauria Riserva Podere Castorani 2017

– Cataldi Madonna – Cerasuolo d’Abruzzo Doc Piè Delle Vigne 2019

Molise

– Campi Valerio – Pentro di Isernia Doc Rosso 2015

– Catabbo Cantine – Tintilia del Molise Doc Rosso Riserva Vincè 2016

– Catabbo Cantine – Tintilia del Molise Doc Rosso S 2018

– Claudio Cipressi Vignaiolo – Molise Doc Rosso Macchianera 2018

– Claudio Cipressi Vignaiolo – Tintilia del Molise Doc Rosso Macchiarossa 2017

Campania

– Ca’ Stelle – Falanghina del Sannio Doc Cassyopea 2020

– Cantina del Taburno – Falanghina del Sannio Doc 2020

– Cantine Antonio Caggiano – Fiano di Avellino Docg Béchar 2020

– Cantine Antonio Mazzella – Ischia Doc Biancolella Vigna del Lume 2020

– Cantine Iannella Antonio-Eredi – Campania Igt Rosso 2020

Puglia

– Agricola Armònja – Gioia del Colle Doc Primitivo Corte Sant’Elia 2019

– Antica Enotria – Puglia Igt Rosso Dieci Ottobre 2017

– Apollonio Casa Vinicola – Copertino Doc Rosso Riserva Divoto 2012

– Cantele – Salento Igt Negroamaro Fanòi 2017

– Cantina di Ruvo di Puglia – Castel del Monte Nero di Troia Riserva Docg Augustale 2015

Basilicata

– Cantine del Notaio – Aglianico del Vulture Doc Il Sigillo 2015

– Carbone Vini – Aglianico del Vulture Doc Stupor Mundi 2017

– Elena Fucci – Aglianico del Vulture Doc Titolo 2019

– Grifalco – Aglianico del Vulture Superiore Docg Daginestra 2017

– Mustocarmelitano – Aglianico del Vulture Doc Pian del Moro 2017

Calabria

– Ceraudo – Calabria Igt Bianco Grisara 2020

– Feudo dei Sanseverino – Terre di Cosenza Doc Pollino Moscato Passito Mastro Terenzio 2013

– Ippolito 1845 – Calabria Igt Bianco Pecorello 2020

– La Pizzuta del Principe – Val di Neto Igt Pecorello Molarella 2020

– Le Moire – Calabria Igt Bianco Zaleuco 2018

Sicilia

– Baglio di Pianetto – Sicilia Doc Grillo Timeo 2020

– Benanti – Etna Doc Rosso Riserva Serra della Contessa Particella N.

587 Alberello Centenario 2015– Caravaglio Antonino – Salina Igt Malvasia Occhio di Terra 2020– Casa Grazia – Sicilia Doc Grillo Zahara 2020– Donnafugata – Passito di Pantelleria Doc Ben Ryé 2018– Duca di Salaparuta – Terre Siciliane Igt Nero d’Avola Duca Enrico 2017– Angelo Angioi – Isola dei Nuraghi Igt Bianco Phoenix 2020– Antonella Corda – Nuragus di Cagliari Doc 2020– Argiolas – Isola dei Nuraghi Igt Rosso Turriga 2017– Cantina Dorgali – Cannonau di Sardegna Doc Riserva Vinìola 2017– Cantina Li Duni – Vermentino di Gallura Docg Superiore Nozzinnà 2020.

