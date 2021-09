Migliori vini al mondo: la classifica del New York Times premia l’Italia, ecco quali sono

Ci sono anche tre vini italiani nella top 20 mondiale stilata dal New York Times, autorevole quotidiano statunitense fondato il 1851. La classifica dei migliori vini, a cura del noto critico enogastronomico statunitense Eric Asimov, prende in esame soltanto bottiglie di vino in vendita a un prezzo inferiore ai 17 euro.

Ampeleia Igt Toscano Rosso 2020

Il primo vino italiano nella lista è l’Ampeleia Igt Toscano Rosso da 1 litro, un vino con Alicante bouschet, Sangiovese, Carignan e Mourvèdre. Asimov lo descrive come “fragrante e aggraziato”, “di qualità specificatamente toscana di sapori terrosi e di ciliegia dolce-amaro”. Una bottiglia da un litro costa 12,50 euro.

ColleStefano Verdicchio di Matelica Doc 2020

Il secondo dei tre vini italiani scelti dal NY Times per la classifica dei migliori vini del mondo è il ColleStefano Verdicchio prodotto a Matelica, nelle Marche, non lontano da Jesi e i suoi castelli. Tra i suoi consigli, Asimov suggerisce di accompagnarlo a paste estive come al pomodoro fresco, al pesto, o al sugo di vongole. Agli occhi dell’enogastronomico americano, il Verdicchio di Matelica è “straordinariamente energico, con acidità da colpo di frusta e sapori erbacei, minerali e salini.

Villa Sant’Anna Chianti Colli Senesi Docg 2017

Con meno di 9 euro ci si porta a casa una bottiglia di Villa Sant’Anna Chianti Colli Senesi Docg del 2017, un vino “con sapori tipici di ciliegia e un’acidità brillante”. Il Villa Sant’Anna, per via della sua posizione, si trova al di fuori del Chianti Classico, ma questo non ha impedito ad Asimov di conoscere quella che lui stesso ha definito una piccola chicca.

Gli altri vini che completano la top 20 del New York Times sono:

Aphros Vinho Verde Loureiro 2020 (Portogallo)

Rekalde Getariako Txakolina RK Rosé 2020 (Spagna)

Van Volxem Mosel Riesling VV 2018 (Germania)

Domaine Filliatreau Saumur Lena Filliatreau 2019 (Francia)

Folk Machine California White Light 2019 (Stati Uniti)

Mountain Tides Wine Company California Petite Sirah 2019 (Stati Uniti)

Henry Fuchs Alsace Pinot Blanc Auxerrios 2019 (Francia)

Aslina by Ntsiki Biyela South Africa Chardonnay 2020 (Sud Africa)

Loxarel Classic Penedes Saniger Brut Nature Reserve 2016 Spagna

Celler Credo Penedes Miranius 2019 (Spagna)

Ktima Tselepos Mantinia Moschofilero 2019 (Grecia)

Maison Noir Oregon Love Drunk Rosé 2020 (Stati Uniti)

Brand Pfalz Riesling Trocken 2019 (Germania)

A Los Vinateros Bravos Itata Volcanico Pais 2020 (Cile)

Vincent Paris Selection Vin de Pays des Collines Rhodaniennes Syrah 2019 (Francia)

Muga Rioja Blanco 2019 (Spagna)

Broc Cellars North Coast Love Red 2019 (Stati Uniti).

Vedi anche: Vino, le 10 più grandi aziende e cantine in Italia nel post Covid