Migliori vini a meno di 13 euro da acquistare nel 2022 secondo la guida Berebene di Gambero Rosso

Torniamo a parlare della guida Berebene di Gambero Rosso presentandovi i migliori vini italiani sotto i 13 euro. I redattori della nota rivista hanno recensito 848 vini in tutta Italia, sia rossi, bianchi e rosati. Di seguito l’elenco delle migliori bottiglie per macro aree (Nord, Centro e Sud) e i premi regionali per rapporto qualità-prezzo.

Migliori vini rossi italiani sotto i 13 euro per macro-regioni

Ecco la lista dei vini rossi italiani sotto i 13 euro secondo la nuova edizione della guida Berebene di Gambero Rosso:

· A.A. Meranese Schickenburg ‘20 – Cantina Meran (miglior vino rosso del Nord)

· Colline Teramane Montepulciano d’Abruzzo Yang ‘19 – F.lli Barba (miglior vino rosso del Centro)

· Mondrolisai ‘19 – Fradiles (miglior vino rosso del Sud).

Migliori vini bianchi italiani sotto i 13 euro per macro regioni

Questa invece è la lista dei vini bianchi italiani sotto i 13 euro riportata dalla guida Berebene di quest’anno di Gambero Rosso:

· Collio Bianco Uve Autoctone ‘19 – Cantina Produttori di Cormòns (miglior vino bianco del Nord)

· Frascati Terre dei Grifi ‘20 – Fontana Candida (miglior vino bianco del Centro)

· Greco di Tufo ‘20 – Sanpaolo di Claudio Quarta (miglior vino bianco del Sud).

Migliori vini rosati italiani sotto i 13 euro per macro-regioni

Segue ora la classifica dei vini rosati prodotti in Italia e in vendita a un prezzo inferiore ai 13 euro a bottiglia:

· Chiaretto di Bardolino Cl. Villa Cordevigo ‘20 – Vigneti Villabella (miglior rosato del Nord)

· Aganita ‘20 – Giorgetti (miglior rosato del Centro)

· Sicilia Rosato Madamarosé ‘20 – Tenuta Sallier de la Tour (miglior rosato del Sud).

Premi regionali: i migliori vini regione per regione

La guida Berebene di Gambero Rosso ha inoltre elencato i migliori vini per rapporto qualità-prezzo, facendo un solo nome per ciascuna regione:

· Piemonte: Barbera d’Asti La Villa ‘20 Tenuta Olim Bauda

· Liguria: Colli di Luni Bianco Gladius ‘20 La Baia del Sole – Federici

· Lombardia: RGC Valtènesi Chiaretto Rosavero ‘20 Giovanni Avanzi

· Trentino: Trentino Marzemino Mas’est ‘20 Bossi Fedrigo

· Alto Adige: A.

A. Gewurtztraminer ‘20 Josef Brigl· Veneto: Soave Cl. Clivus ‘20 Cantina Sociale di Monteforte d’Alpone· Friuli Venezia Giulia: Collio Pinot Grigio ‘20 Pighin· Emilia Romagna: Colli di Scandiano e di Canossa Lambrusco Grasparossa Codarossa Albinea Canali· Toscana: Morellino di Scansano ‘20 Col di Bacche· Marche: Lacrime di Morro d’Alba Dasempre del Pozzo Buono ‘20 Vicari· Umbria: Trasimeno Gamay Divina Villa Et. Bianca ‘20 Duca della Corgna· Lazio: Roma Malvasia Puntinata ‘20 Principe Pallavicini· Abruzzo: Cersauolo d’Abruzzo ‘20 Contesa· Molise: Molise Rosso Neravite ‘18 Terresacre· Campania: Campi Flegrei Falanghina ‘19 Cantina del Mare· Basilicata: Aglianico del Vulture Teodosio ‘19 Basilisco· Puglia: Primitivo di Manduria 14 di Terra ‘20 Cantolio· Calabria: Cirò Bianco ‘20 Luigi Scala· Sicilia: Arcifà ‘20 CVA Canicattì· Sardegna: Terresinis Vernaccia ‘20 Cantina Sociale della Vernaccia.

