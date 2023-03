Migliori uova di Pasqua con sorpresa 2023 in vendita e perfetti per bambini

Pasqua 2023 è sempre più vicina e il rito dell’uovo di Pasqua non può mancare. Soprattutto per i bambini, che ogni anno attendono con ansia il dolce regalo da parte dei genitori e parenti. E non tanto per mangiare cioccolato ma soprattutto per la sorpresa. Quanti di noi, da bambini, non hanno sognato di trovare una sorpresa gigante all’interno dell’uovo? Quando si tratta di dover acquistare l’uovo di Pasqua per i bambini, però, non è sempre facile orientarsi nella scelta. Quindi, quali sono i migliori da acquistare? Una panoramica ce la dà il sito nostrofiglio.it, che ne ha elencati alcuni perfetti per bambini.

Migliori uova di Pasqua 2023 con sorpresa perfetti per i bambini

Le uova più famose restano quelle con sorpresa dei personaggi più amati dai piccoli, oppure supereroi e personaggi dei cartoni animati.

Tra le novità si segnalano le uova di Pasqua l’Aperisnack, un box che contiene un uovo di cioccolato al latte da 220 grammi snack salati con portachiavi.

Si trovano anche in vendita su Amazon nelle versioni Sonic e Pinocchio & Friends al prezzo di 21,99 euro.C’è anche l’uovo di Pasqua Walcor al latte targato Fedez, con super sorpresa al prezzo di 19 euro.

Rimanendo sul classico, tra i migliori uova di Pasqua si segnalano anche quelli di Bauli, uovo di cioccolato del Trono di Spade, che su Amazon si trova al prezzo di 24,80 euro. In dotazione c’è anche il portachiavi Cayaia.

Tra le uova di Pasqua migliori da acquistare per bambini, ovviamente non possono mancare quelli di Kinder. Si trovano, ad esempio, i kinder GranSorpresa Maxi Stranger Things, una vera novità. L’uovo è composto da finissimo latte con una sorpresa legata alla nota serie tv Netflix.

C’è anche l’uovo di Pasqua Kinder GranSorpresa Gigante Spiderman, disponibile nella versione Gran Sorpresa Frozen, Maxi Avatar e GranSorpresa Bing. I prezzi variano tra 15 e 20 euro e le sorprese sono ovviamente legate a queste personaggi delle cartoni molto amati dai piccoli.

Anche economici o giganti

Per chi vuole spendere meno il mercato offre varie disponibilità di uova economiche. A meno di 15 euro, infatti, c’è l’uovo Dolfin di Me Contro Te e L’uovo di Pasqua Ovosauro, dedicato ai personaggi della preistoria e il mondo dei fossili. Ogni uovo contiene una sorpresa a tema come dinosauri e altri simpatici personaggi jurassici. Per le bambine, invece, si segnala l’uovo della Principessa Alysel.

Per i bambini che vogliono un uovo di Pasqua gigante, è disponibile l’uovo Kinder Gransorpresa Gigante Uova di Pasqua Tartarughe Ninja e la variante Barbie, che si trovano in vendita a circa 20 euro online.

Tra i tipi moderni di uova ci sono anche quelli che non sono di cioccolato ma contengono solo sorprese. Si tratta delle uova giocattolo di Pasqua come Pasqualone Hermione Harry Potter e Uovo di Pasqua Sorpresa Gigante Bambina Disney. Insomma, c’è l’imbarazzo della scelta per le prossime feste.