Migliori uova di cioccolato per Pasqua 2023 da acquistare al supermercato

Gli scaffali dei supermercati già sono pieni di uova di cioccolato per la Pasqua 2023 che si avvicina. Ce ne sono di tutti i tipi e di tutti prezzi, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Come regalo pasquale proprio non possono mancare, soprattutto per i bambini.

Ma qual è l’originale dell’uovo di cioccolato? Ebbene, esso sarebbe riconducibile al re Sole, Luigi XIV, che all’inizio del settecento fu il primo a chiedere che fosse confezionato un uovo di crema di cacao al suo chocolatier di corte. Pian piano, poi, le uova di cioccolato si sono sempre più sviluppate ed oggi, in occasione della Pasqua, sono un simbolo di sorpresa per i bambini e non solo.

Scartare un uovo, piccolo o grande, infatti, è una piccola grande emozione. Poi, se il regalo è bello, ancora meglio. Quali sono allora i migliori da acquistare al supermercato? Ce lo dice SkyTg24 nella sua guida acquisti dove le uova sono state selezionate da un team di esperti.

Le uova di Pasqua

Oggi a Pasqua si regalano le uova di cioccolato mentre nell’antichità c’era la consuetudine di regalare un uovo che aveva un significato simbolico molto grande. In alcune culture, infatti, l’unione tra il cielo e la terra generava un uovo che era simbolo di vita. Per gli egizi, invece, esso era l’origine di ogni cosa nonché il fondamento dei quattro elementi ovvero terra, acqua, aria e fuoco.

L’usanza di regalare le uova è nata nel Medioevo in Germania. La gente comune, infatti, aveva la consuetudine di distribuire delle uova bollite che erano avvolte in fiori e foglie cosicché si coloravano naturalmente. Tra gli aristocratici/nobili, invece, si diffuse la consuetudine di farsi fabbricare uova non di cioccolato bensì di oro o platino con decorazioni.

Le migliori

SkyTg24 comunica che tra le migliori uova di cioccolato per Pasqua 2023 c’è quello Kinder. Quello Maxi, ad esempio, ha dedicato sorprese a tema Starger Things o L’Uomo Ragno e il costo si aggira intorno ai 15 euro. C’è poi l’uovo Kinder Gransopresa a tema Barbie.

Un’alternativa al classico uovo Kinder? È quello nato dalla collaborazione tra Fedez e Walcor. Si tratta un uovo al cioccolato a latte che è proposto in due formati: quello da 180 grammi il cui costo dovrebbe oscillare intorno agli 8 euro e quello da 250 grammi intorno ai 15 euro. Fedez ha anche dichiarato che donerà il 10% dei guadagni da ogni uovo alla Fondazione Tog.

C’è poi l’uovo Lindt che non ha bisogno di presentazioni perché è un vero e proprio Made in Italy, quello a latte costa intorno ai 21,99 euro (il formato minore).

Si può scegliere tra le tante uova di cioccolato presenti sul mercato per la Pasqua anche quello di Baci Perugina al latte finissimo con il 20% di nocciole italiane. Le sorprese contenute in tali uova sono state disegnate da maestri orafi Toscani. Il cacao, invece, proviene da foreste certificate “Rainforest Alliance”, il costo si aggira intorno ai 22 euro.

Si segnala poi l’uovo Lindor al latte con doppio strato al pistacchio, l’uovo di cioccolato Bauli dedicato al “Trono di Spade”, quello dedicato a mercoledì Addams e Emily in Paris. Tra le uova di cioccolato più interessati per Pasqua 2023 c’è anche quello cioccolato e pop corn della Lindt e quello Melegatti con all’interno il gioco di carte “Uno” .

