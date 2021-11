Migliori Università italiane nel 2021 secondo la classifica del Censis

Il Censis, l’istituto di ricerca socio-economico italiano diretto da Massimiliano Valerii, ha redatto la classifica 2021 delle migliori Università italiane. Come di consueto, la lista dei migliori atenei statali è suddivisa per grandezza delle stesse Università e per le caratteristiche. Ecco dunque che abbiamo classifiche per Mega Atenei Statali, Grandi Atenei Statali, Medi Atenei Statali, Piccoli Atenei Statali, Politecnici e Atenei Non Statali. Di seguito trovate i risultati di quest’anno, basati sui servizi erogati, il livello di comunicazione, occupabilità e internazionalizzazione.

Migliori Università italiane 2021: la classifica dei Mega Atenei Statali

Ecco la classifica dei Mega Atenei Statali redatta dal Censis e valida per il ranking 2021-2022:

#1 Università di Bologna

#2 Università di Padova

#3 La Sapienza di Roma

#4 Università di Firenze

#5 Università di Pisa

#6 Università di Torino

#7 Università di Palermo

#8 Statale di Milano

#9 Università di Bari

#10 Università Federico II di Napoli

Migliori Università italiane 2021: la classifica dei Grandi Atenei Statali

Segue ora la classifica dei Grandi Atenei Statali 2021-2022:

#1 Università di Perugia

#2 Università di Salerno

#3 Università di Pavia

#4 Università della Calabria

#5 Università di Venezia Ca’ Foscari

#6 Università di Parma

#7 Università Milano Bicocca

#8 Università di Cagliari

#9 Università di Modena e Reggio Emilia

#10 Università di Verona

Migliori Università italiane 2021: la classifica dei Medi Atenei Statali

Vediamo ora invece la classifica dei Medi Atenei Statali:

#1 Università di Trento

#2 Università di Siena

#3 Università di Sassari

#4 Università di Udine

#Università di Trieste

#6 Università Politecnica delle Marche

#7 Università del Salento

#8 Università di Brescia

#9 Università del Piemonte Orientale

#10 Università Carlo Bo di Urbino

Migliori Università italiane 2021: la classifica dei Piccoli Atenei Statali

Rimane ora la classifica dei Piccoli Atenei Statali 2021-2022:

#1 Università di Camerino

#2 Università di Macerata

#3 Università di Cassino

#4 Università della Tuscia

#5 Università del Sannio

#6 Università di Reggio Calabria

#7 Università di Teramo

#8 Università della Basilicata

#9 Università del Molise

Migliori Università italiane 2021: la classifica dei migliori Politecnici

Per quanto riguarda invece i Politecnici, abbiamo la seguente situazione:

#1 Politecnico di Milano

#2 Iuav di Venezia

#3 Politecnico di Torino

#4 Politecnico di Bari

Migliori Università italiane 2021: la classifica dei migliori Atenei Non Statali

Infine, questa è la classifica dei migliori Atenei Non Statali 2021-2022:

Bocconi di Milano (Grandi Atenei Non Statali)

Luiss di Roma (Medi Atenei Non Statali)

Università di Bolzano (Piccoli Atenei Non Statali).

