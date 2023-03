Le migliori università del mondo 2023 secondo Qs Ranking: top ten anche per quelle italiane

Scegliere che università frequentare non è mai stato così facile, o almeno dovrebbe esserlo se si guarda alle classifiche mondiali sui migliori atenei. Come ogni anno è uscita la nuova classifica delle migliori università del mondo di Qs Ranking 2023, che ci indica le eccellenze per gli studi universitari basandosi sulla reputazione. Nella classifica ci sono anche 56 Università Italiane che ottengono 530 piazzamenti

Tra le eccellenze c’è anche l’Università Roma La Sapienza che si conferma prima negli studi classici davanti a Oxford e Cambridge. Tra le italiane figurano anche il Politecnico di Milano per gli studi in Architettura e Design e in Ingegneria. Poi la Bocconi di Milano in Economia, Marketing e Finanza. Così come la Normale di Pisa in studi classici e la Luiss in Scienze Politiche e internazionali. Ma quali sono tutte le altre? Vediamolo.

Le migliori università del mondo 2023 secondo Qs Ranking, spicca La Sapienza

In base alla classifica del QS Ranking, gli Usa primeggiano con 32 materie.

Le Università con il maggior numero di posti in classifica

Seguiti dal Regno Unito con 15, quattro in Svizzera, due in Olanda e due in Italia. L’Italia è terza nell’Europa continentale subito dopo la Svizzera e l’Olanda, mentre Francia, Germania e Svezia hanno ottenuto rispettivamente sei, cinque e quattro piazzamenti.Come anticipato a inizio articolo, l’è prima per gli studi classici, ma si conferma anche tra le prime venti per Archeologia e Storia dell’Arte, mente è tra le prime 50 al mondo per Fisica e Astronomia (35esima), Arti e discipline umanistiche e in Scienze naturali, Scienze bibliotecarie & Information Management, Legge e Storia.Il, invece, spicca per gli studi in Ingegneria Meccanica, dove si piazza settimo, seguiti dagli studi in Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria elettrica e Ingegneria e tecnologia.

In lizza anche il Politecnico di Torino, che guadagna ben sei corsi tra i primi 50 a livello mondiale, soprattutto in Ingegneria petrolifera. Sempre tra le italiane, la classifica premia l’Università Bocconi di Milano con Business & Management e Marketing, Economy & Econometrics e Accounting & Finance. Nella selezione troviamo anche l’Università Luiss Guido Carli di Roma, che arriva 14esima tra gli Studi Politici e Internazionali e guadagna terreno per l’area Business and Management. La Normale di Pisa, invece, è quarta per gli studi classici e la Iuav di Venezia è 18esima in Storia dell’arte. Buon piazzamento anche per l’Università di Bologna per Lingue moderne, al 49esimo posto e 22esima per gli studi classici.

In linea generale, le Università con il maggior numero di posti in classifica sono La Sapienza – Università di Roma, l’Alma Mater di Bologna e l’Università di Padova. Il Politecnico di Milano è quello che ha più piazzamenti tra i top 10, 20 e 30.

In particolare, l’Università di Bologna è tra i primi 100 atenei a livello globale in 26 diverse discipline: studi classici e Storia antica, Archeologia, Legge e Lingue moderne. Infine, la Statale di Milano si conferma 29esima in Farmacia e Farmacologia mentre L’Università Tor Vergata di Roma è 30a in Studi classici e Storia antica.

Per quanto riguarda le università internazionali, quelle americane sono in testa con 32 materie. L’Università di Harvard è la prima in assoluto con 14 materie, ma subito dopo arrivano l’Università di Oxford e Cambridge. Mentre Il Politecnico di Zurigo, Eth Zurich è la migliore università dell’Europa continentale. L’Università del Cile, infine, è quella che raggiunge i punteggi più alti in America Latina.