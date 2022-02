Migliori università al mondo e italiane in cui studiare nel 2022 secondo Times Higher Education Rankings

Ci sono anche 17 istituti italiani nella classifica delle migliori università giovani del mondo stilata Times Higher education. Le prime dieci posizioni sono dominate dalle università asiatiche, con in testa l’istituto Nanyang Technological University di Singapore davanti al Paris Sciences et Lettres di Parigi, e la University of Science and Techonology di Hong Kong. Il Paese più presente è la Corea del Sud, con ben tre università nei primi dieci posti, seguita da Hong Kong con due.

La top 10 delle migliori università giovani del mondo 2022

Ecco la lista delle prime 10 università giovani del mondo secondo l’ultimo report di Time’s High Reducation:

Nanyang Technological University – Singapore

Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris – Francia

The Hong Kong University of Science and Technology – Hong Kong

Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) – Corea del Sud

City University of Hong Kong – Hong Kong

Maastricht University – Olanda

Sant’Anna School of Advanced Studies, Pisa – ITALIA

Pohang University of Science and Technology (POSTECH) – Corea del Sud

University of Technology Sydney – Australia

Ulsan National Institute of Science and Technology (UNIST) – Coreal del Sud.

C’è anche la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa tra le prime dieci università giovani del mondo, appena dietro alla Maastricht University in Olanda e davanti alle sud-coreane POSTECH e UNIST, e l’australiana University of Technology Sydney.

Tutte le 17 università giovani italiane presenti nella classifica Young University Rankings di Times Higher Education

#7 Sant’Anna School of Advanced Studies, Pisa

#30 Vita – Salute San Raffaele University, Milano

#68 University of Rome II – Tor Vergata, Roma

#74 University of Milan-Bicocca, Milano

#93 Verona University, Verona

#96 University of Brescia, Brescia

#96 Free University of Bozen, Bolzano

#99 Polytechnic University of Bari, Bari

#102 University of Sannio, Benevento

#119 University of Insubria, Varese

#138 University of Tuscia, Viterbo

#140 University of Udine, Udine

#169 University of Rome III, Roma

#177 University of Calabria, Rende

#187 Amedeo Avogadro University of Eastern Piedmont, Vercelli

#201-250 University of Foggia, Foggia.

