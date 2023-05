I migliori tablet economici per bambini

Ormai anche i bambini usano i tablet. Se fino a pochi anni fa sembravano una prerogativa degli adulti, un pò come tutti i sistemi tecnologici, ormai anche i piccoli di casa crescono con gli smartphone di ultima generazione in mano e altri dispositivi come i tablet. I bambini li usano per giocare ma anche per sviluppare le proprie abilità. Nonostante tutto non è semplice scegliere il modello migliore. Il genitore, quando deve acquistarlo, deve tenere conto di alcuni fattori importanti come le caratteristiche tecniche e il prezzo.

Cosa considerare prima di acquistare i tablet per bambini

Prima di procedere all’acquisto, infatti, bisogna considerare la grandezza del display, più grande è meglio è, anche se non deve essere neanche troppo ingombrante o pesante. Il modello ideale dovrebbe essere tra i tra i 7 e i 10 pollici. Anche il processore fa la sua parte, per questo motivo un tablet per bambini ideale dovrebbe averne uno da almeno un processore quad-core con una frequenza di almeno 1 GHz.

Da tenere in considerazione, prima di acquistare il tablet per bambini, anche la memoria e la batteria. Questa deve garantire ovviamente un’autonomia ottima, anche per evitare di doverlo ricaricare spesso e consumare molta energia. Molto importante è attivare anche il controllo genitori, funzione che consente di impostare dei limiti e delle restrizioni sull’uso del tablet da parte dei bambini. I genitori potrebbero decidere che app far usare ai bimbi e quanto tempo possono passare col tablet, fino allo spegnimento automatico.

Vankyo z1 e Dragon Touch Y88X PRO

Ma quali sono i tre migliori tablet per bambini?

Tra quelli adatti e che possiamo consigliare, troviamo il modello Vankyo z1, si tratta di un tablet con display da 7 pollici, risoluzione 1024 x 600 pixel e modalità Eye Health.

Migliori tablet economici, Yestel-X8

Anche il processore è buono e la memoria interna è da 32 Gb espandibile. Questo tablet offre un’esperienza personalizzata per i bambini e contiene anche moltissimi contenuti ad hoc. Il costo è di 76,99 euro, quindi un prezzo tutto sommato economico.Un altro modello da considerare è, che ha un display da 7 pollici e schermo rinforzato con Gorilla Glass. In più ha il sistema operativo Android 9 Pie con l’app Kidoz preinstallata, fondamentale per garantire un’esperienza sicura per i bambini, ma anche la possibilità di divertirsi con tanti giochi e contenuti educativi. Questo tablet ha anche una doppia fotocamera e costa 69,99 euro. Quindi ancora meno del precedente modello.

L’ultimo modello di tablet per bambini che vi consigliamo è Yestel-X8, che come particolarità offre custodia morbida in silicone per le cadute. È dotato di una doppia fotocamera, una batteria da 3000 mAh e ha preinstallata l’app iWawa, ideale per offrire contenuti ad hoc per i piccoli. Il prezzo è di 79,99 euro.

Anche i bambini, ormai, amano giocare con il tablet e quindi come regalo di Natale o compleanno o per altre occasioni, rappresenta sicuramente una buona idea economica che sarà anche sicuramente apprezzeranno.