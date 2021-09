Migliori succhi di frutta 2021: la classifica dopo il test di Altroconsumo

Il succo di frutta è uno dei prodotti che più ha beneficiato del lockdown. Prima che scoppiasse la pandemia, infatti, molti consumatori avevano iniziato a ridurre il consumo dei succhi di frutta, per il timore di una concentrazione di zuccheri eccessiva. Nell’ultimo anno e mezzo però il vento è cambiato: gli italiani hanno ripreso ad acquistare succhi di frutta in grande quantità, ponendo così fine al declino cui erano andati incontro non molto tempo fa.

E per guidare i consumatori a una scelta consapevole, l’associazione Altroconsumo ha testato 18 marche sulla base degli ingredienti di ciascun prodotto: a seguire i risultati della ricerca, con i migliori succhi di frutta in vendita nel nostro Paese.

Migliori succhi di frutta 2021: la classifica secondo Altroconsumo

Secondo l’analisi effettuata dalla nota associazione dei consumatori, il miglior succo di frutta in Italia è quello prodotto da Alce Nero, marchio di riferimento nel settore del biologico: il suo succo di frutta all’albicocca ha ottenuto una votazione pari a 74/100, punteggio sinonimo di buona qualità.

Sul secondo gradino del podio sale il succo di frutta all’albicocca di Plasmon, marchio specializzato nell’alimentazione dei bambini più piccoli. Al terzo posto si posiziona la linea bio di Esselunga, nota catena italiana di supermercati, con un punteggio di 70/100, un punto in meno rispetto al succo di frutta Plasmon.

Oltre alla qualità si guarda anche al listino prezzi

A livello di votazione, tra primo e terzo posto c’è uno scarto di soli 4 punti. La musica però cambia se oltre alla qualità si guarda il listino prezzi: il succo di frutta di Alce Nero costa 82 centesimi a porzione, quasi il doppio rispetto ai 47 centesimi del succo di frutta di Esselunga, e 14 centesimi in più rispetto a quello di Plasmon, che costa 0,68 euro.

E il miglior acquisto? Altroconsumo assegna l’etichetta al succo di frutta Solevita, brand appartenente a Lidl. Il prodotto in questione riesce ad abbinare qualità a prezzo: da un lato il quarto posto nella graduatoria finale (65/100), dall’altra un prezzo altamente concorrenziale (17 centesimi).

